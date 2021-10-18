Panettone sardo medaglia d’argento al “Campionato del Mondo del Panettone”: ok, lo confesso, neanche io sapevo che si facesse un “Campionato mondiale del panettone“, ad organizzarlo è la FIPGC (Federazione internazionale pasticceria, gelateria e cioccolateria) e, all’edizione 2021, hanno partecipato ben 300 panettoni, provenienti da 7 diverse nazioni.

Tra i premiati anche “Tre Janas“, il panettone artigianale classico prodotto dalla pasticceria artigianale “Tre Janas 1926” gestita a Sassari dai fratelli Marco, Mimì e Pietro Rau, che ha ottenuto una prestigiosa medaglia d’argento.



Così Marco Rau, responsabile della pasticceria Tre Janas:

Questo riconoscimento sia frutto del grande lavoro dietro il nostro progetto dei panettoni sardi. Al centro della nostra produzione c’è l’alta qualità degli ingredienti che utilizziamo, per la maggior parte 100% italiani, accuratamente ricercati, insieme all’utilizzo di un lievito madre di antica tradizione, che rinfreschiamo quotidianamente da generazioni.

Il panettone – dolce natalizio italiano per eccellenza, che vuole la leggenda essere nato alla corte degli Sforza, signori di Milano, nel lontano XV° secolo – parla quindi anche sardo. E chissà quanti panettoni artigianali verranno prodotti e saranno consumati nella nostra isola durante le prossime festività di Natale!

