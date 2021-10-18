Aeroporto Alghero, ecco tutti i voli di Ryanair nell’autunno inverno 2021/22!

Aeroporto di Alghero, ecco i collegamenti con Ryanair nell’autunno inverno 2021-2022: la pagina Facebook dell’aeroporto di Alghero ha pubblicato il calendario dei voli della compagnia aereo low cost irlandese Ryanair da e per la cittadina catalana del nord ovest della Sardegna durante questa stagione autunno/inverno, orientativamente dalla fine di ottobre 2021 alla fine di marzo 2022.

Si tratta di 11 collegamenti in totale:

7 nazionali : Milano Bergamo, Milano Malpensa, Venezia Treviso, Bologna, Pisa, Napoli, Bari.

:

4 internazionali : Madrid in Spagna, Lisbona in Portogallo, Bruxelles in Belgi, Katowice in Polonia.

:

Per maggiori info e aggiornamenti:

Per quanto riguarda i giorni e gli orari dei voli, tariffe e offerte, costo dei bagagli e regole su check in e green pass, vi consiglio di consultare direttamente l’app o il sito di Ryanair.

