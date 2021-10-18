Aeroporto Alghero, ecco tutti i voli di Ryanair nell’autunno inverno 2021/22!
Aeroporto di Alghero, ecco i collegamenti con Ryanair nell’autunno inverno 2021-2022: la pagina Facebook dell’aeroporto di Alghero ha pubblicato il calendario dei voli della compagnia aereo low cost irlandese Ryanair da e per la cittadina catalana del nord ovest della Sardegna durante questa stagione autunno/inverno, orientativamente dalla fine di ottobre 2021 alla fine di marzo 2022.
Si tratta di 11 collegamenti in totale:
- 7 nazionali:
- Milano Bergamo,
- Milano Malpensa,
- Venezia Treviso,
- Bologna,
- Pisa,
- Napoli,
- Bari.
- 4 internazionali:
- Madrid in Spagna,
- Lisbona in Portogallo,
- Bruxelles in Belgi,
- Katowice in Polonia.
Per maggiori info e aggiornamenti:
Per quanto riguarda i giorni e gli orari dei voli, tariffe e offerte, costo dei bagagli e regole su check in e green pass, vi consiglio di consultare direttamente l’app o il sito di Ryanair.
