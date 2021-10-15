Autunno in Barbagia a Orgosolo, tutto su punti ristoro e Gren Pass: torna il 16 e 17 ottobre 2021 uno degli appuntamenti più attesi con Autunno in Barbagia, quello con i murales e le tradizioni di “Gustos e Nuscos” a Orgosolo. Bene, vi abbiamo già mostrato il programma di Autunno in Barbagia a Orgosolo, in questo articolo ci concentriamo sui punti ristoro disponibili e sulle regole del Green Pass.

Diciamo subito che Autunno in Barbagia a Orgosolo NON è pagamento e non serve la prenotazione, servono invece green pass e mascherina.

Green Pass per Autunno in Barbagia a Orgosolo:

E’ una giornata particolare quella di oggi, nella quale il Green pass è stato esteso tra mille polemiche anche a tutti i lavoratori. Il Green pass sarà obbligatorio anche a Orgosolo, perché “Autunno in Barbagia” rientra nella categoria “fiere e sagre di paese“, ecco come funzionerà:

Varchi di ingresso : il Green Pass verrà controllato dal personale incaricato nei due varchi d’ingresso previsti da Nuoro (SP 58) e da Mamoiada (SP 22). Ricordo che l’ingresso non è a pagamento. Quindi gli automobilisti verranno indirizzati nelle apposite aree parcheggio dal personale addetto, mentre i pullman verranno diretti verso le aree di scarico e sosta dagli agenti di Polizia Locale.

: il previsti da Nuoro (SP 58) e da Mamoiada (SP 22). Ricordo che l’ingresso non è a pagamento. Quindi gli automobilisti verranno indirizzati nelle apposite aree parcheggio dal personale addetto, mentre i pullman verranno diretti verso le aree di scarico e sosta dagli agenti di Polizia Locale. Cortes apertas : prima dell’accesso ad ogni “corte”, gli esercenti dovranno verificare il possesso del Green pass e della mascherina da parte dei visitatori. Sempre gli esercenti dovranno far rispettare il numero massimo di persone che potranno accedere contemporaneamente alla corte e gestire di conseguenza il flusso in entrata e in uscita. Gli stessi esercenti dovranno anche garantire la disponibilità di dispositivi igienizzanti .

: prima dell’accesso ad ogni “corte”, gli esercenti dovranno da parte dei visitatori. Sempre gli esercenti dovranno far rispettare il numero massimo di persone che potranno accedere contemporaneamente alla corte e gestire di conseguenza il flusso in entrata e in uscita. Gli stessi esercenti dovranno anche garantire la disponibilità di . Mascherina: la mascherina sarà obbligatoria all’interno del percorso ogni qual volta non sia possibile rispettare il distanziamento.

Si raccomanda come sempre di non creare assembramenti, di mantenere la distanza di sicurezza e di igienizzare spesso le mani.

La fonte è l’ Associazione Madonna Dell’Assunta – LEVA 1992, che gestirà anche 4 punti ristoro che trovate elencati qui sotto.

Punti ristoro a Orgosolo:

Una volta arrivati ad Orgosolo troverete ad attendervi diversi punti ristoro, per adesso siamo in grado di mostrarvi quelli della Leva ’92, entro la mattinata di sabato speriamo di riuscire a mostrarvi anche gli altri.

Cominciamo quindi a farci un’idea di cosa si può mangiare a Orgosolo con la cartina dei punti ristoro per Autunno in Barbagia organizzati dalla Leva ’92. Come potete vedere in menù troviamo maialetto arrosto, pane lentu con purpuzza, il raviolone e il pane vratau. Ricordiamo anche che, dalle ore 11:00 alle ore 13:00, in piazza Don Muntoni ci sarà l’arrostitura e il taglio del maialetto. Tante anche le degustazioni che si svolgeranno nelle diverse cortes per tutta la giornata.

Punto di ristoro “Santa Gruhe“, in piazza Don Muntoni: Maialetto arrosto Punto di ristoro “Su Ponte“, in piazza del Popolo: Pane lentu ‘hin purpuzza Punto di ristoro “Cumonale“, presso l’ex-Comune: Pane frattau

Raviolones Punto di ristoro “Su Postu“, in corso Repubblica: Pane lentu ‘hin purpuzza

ATTENZIONE: oltre quelli qui elencati sono previsti altri punti ristoro e saranno aperti i ristoranti del borgo (scorri la pagina verso il basso). Perciò considerate questo articolo ancora in aggiornamento, almeno fino alla mattina di sabato (domani).

Ristoranti ad Orgosolo:

Non solo i punti ristoro aperti appositamente per l’occasione, a Orgosolo sono attivi numerosi ristoranti e pizzerie. Il consiglio, come in tutti in casi nei quali ci si aspettano grandi numeri, è quello di prenotare in anticipo:

