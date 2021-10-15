Weekend 15, 16, 17 ottobre 2021, ecco gli eventi e le sagre più importanti della Sardegna: buongiorno ragazzi e buon fine settimana a tutti, andiamo subito a raccontarvi gli eventi principali in Sardegna nel weekend del 15, 16, 17 ottobre 2021. Diciamo subito che questo fine settimana forse ci sono meno eventi, ma prepariamoci psicologicamente, perché a fine mese ci sarà un lungo weekend di Halloween/Ognissanti da ricordare!

Ma per adesso dedichiamoci a questo weekend, partiamo subito da Autunno in Barbagia, che sarà protagonista sabato 16 e domenica 17 a Orgosolo. Molto interessante anche “Nuracque“, manifestazione che si svolgerà a Nurachi, nel Sinis, con una marea di degustazioni, aperitivi, menù tipici, iniziative cultuali ed escursioni.

Ai wine lover consiglio le Vie del vino a Iglesias, dove si andrà alla scoperta delle cantine del Sulcis Iglesiente, mentre agli amanti delle sagre devo purtroppo annunciare che l’attesa Sagra della lumaca a Gesico sarà senza iniziative enogastronomiche a causa del Covid. Feste patronali a Santa Teresa Gallusa dove salirà sul palco Shade, a Morgongiori e sempre a Gesico con Sant’Amatore.

Tra le iniziative culturali da segnalare le Giornate del FAI d’Autunno in ben 8 località della Sardegna. Da non perdere a Sassari la Corsa in rosa e tutte le iniziative collaterali tra musica e cabaret. Per i restanti eventi e per tutti i dettagli non vi resta che esplorare l’articolo!

E allora vediamo subito tutti gli eventi da vivere questo weekend, in caso di refusi o segnalazioni di nuovi eventi potete inviarci un messaggio sulla nostra pagina Facebook dedicata.

Tutti gli eventi in Sardegna:

Eventi del weekend in tutta la Sardegna:

Cagliari, Bulzi, Codrongianos, Galtellì, La Maddalena, Palau, Santu Lussurgiu, Villanova Strisaili – Giornate FAI di Autunno 2021 in Sardegna – 16 e 7 ottobre 2021: