La pizza più buona della Sardegna? Ecco dove si mangia per gli esperti del Gambero Rosso!

Le pizzerie migliori della Sardegna nel 2022 per il Gambero Rosso: uscirà ufficialmente fra due giorni, il 14 ottobre prossimo, ma è già prenotabile online, la nuova guida “Pizzerie d’Italia del Gambero Rosso 2022“. Siamo però già in grado di raccontarvi dove si mangia la pizza più buona della Sardegna, proprio secondo gli esperti del Gambero Rosso.

Nella guida infatti le pizzerie migliori vengono premiate con i 3 spicchi e, a seguire, con 2 e uno spicchio. Tante le conferme e ben 2 new entry, a dimostrazione di un settore in pena evoluzione e sviluppo. Ma andiamo con ordine.

Le pizzerie migliori della Sardegna 2022 (Tre Spicchi):

Ecco le tre pizzerie che hano ottenuto i “Tre Spicchi” della guida Pizzerie d’Italia 2022, si tratta tutte di riconferme:

Le pizzerie della Sardegna 2022 che hanno ottenuto i Due Spicchi:

Sa Scolla a Cagliari ,

, Pbread di Stefano Pibi a Cagliari ,

, Levante a Cagliari ,

, Grains a Cagliari ,

, Impasto a Cagliari (nuova entrata),

(nuova entrata), Majori a Cagliari (nuova entrata),

(nuova entrata), Rubiu Brew Pub a Sant’Antioco , nel Sulcis-Iglesiente

, nel Sulcis-Iglesiente Pomata Bistrot a Carloforte , nel Sulcis-Iglesiente

, nel Sulcis-Iglesiente Poppy’s a Carbonia , nel Sulcis -Iglesiente

, nel Sulcis -Iglesiente Ada a San Sperate , nella città metropolitana di Cagliari

, nella città metropolitana di Cagliari S’Arzola a Orotelli, in provincia di Nuoro.

Le pizzerie della Sardegna 2022 che hanno ottenuto Uno Spicchio:

Sa Prenzta a Seneghe, in provincia di Oristano.

Pizzerie, le nuove tendenze in Italia:

Molto interessante l’analisi che il Gambero Rosso fa sulle nuove tendenze del settore delle pizzerie in Italia, in un anno per certi versi terribile, con tanti locali che hanno dovuto chiudere per non essere stati in grado di fronteggiare la sfida imposta dalle restrizioni anti contagio anti Covid-19.

Chi è rimasto aperto ha reagito in maniera diversa: c’è chi si è rimesso a studiare, proponendo nuovi impasti e nuove soluzioni, ma c’è anche chi ha puntato sulla creazione di orti di proprietà per avere sempre ingredienti a Km0. Sono persino nate vere e proprie aziende per garantire una pizza sempre più agricola e sostenibile.

In generale è anche migliorata l’attenzione verso aree una volta ritenute meno importanti e quindi meno curate. Pensiamo ad esempio alla maggior attenzione verso chi soffre di intolleranze alimentari, alla cresciuta offerta di bevande e ad un netto migliorato del servizio.

