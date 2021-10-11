Fuga d’ottobre Ryanair, voli da 4,99 da Cagliari e Alghero. Prenotazioni entro oggi!
Fuga d’ottobre 2021 Ryanair, biglietti a partire da 14,99 euro a tratta, solo fino alla mezzanotte di oggi: parte e si conclude oggi l’offerta di Ryanair, chi prenota un volo in giornata, troverà numerosi voli a partire da 14,99 euro. Anche se in realtà da Alghero e Cagliari i prezzi voli partono da 4,99 euro.
Vediamo allora le tariffe migliori per i voli in partenza dai due aeroporti sardi, ricordo che i prezzi sono per biglietti di sola andata e solo se si viaggia leggeri, che inoltre si applicano termini e condizioni e che tutte le tariffe sono soggette a disponibilità.
Devi prenotare entro la mezzanotte dell’ 11 ottobre 2021, per viaggiare dall’ 11 al 31 ottobre 2021.
Voli in offerta da Cagliari:
I voli sono elencati in ordine crescente di prezzo, dal meno caro al più costoso.
Voli nazionali:
- Cagliari – Brindisi, da 4,99 euro, sola andata;
- Cagliari – Bari, da 7,99 euro, sola andata;
- Cagliari – Cuneo, da 7,99 euro, sola andata;
- Cagliari – Parma, da 7,99 euro, sola andata;
- Cagliari – Pisa, da 7,99 euro, sola andata;
- Cagliari – Rimini, da 8,00 euro, sola andata;
- Cagliari – Napoli, da 9,68 euro, sola andata;
- Cagliari – Bologna, da 9,99 euro, sola andata;
- Cagliari – Catania, da 9,99 euro, sola andata;
- Cagliari – Milano Malpensa, da 9,99 euro, sola andata;
- Cagliari – Perugia, da 9,99 euro, sola andata;
- Cagliari – Trieste, da 9,99 euro, sola andata;
- Cagliari – Verona, da 9,99 euro, sola andata;
- Cagliari – Palermo, da 10,88 euro, sola andata;
- Cagliari – Milano Bergamo, da 14,96 euro, sola andata;
- Cagliari – Torino, da 24,63 euro, sola andata.
Voli internazionali:
- Cagliari – Malta, da 7,99 euro, sola andata;
- Cagliari – Budapest (Ungheria), da 9,99 euro, sola andata;
- Cagliari – Valencia (Spagna) da 9,99 euro, sola andata;
- Cagliari – Venezia (Treviso), da 9,99 euro, sola andata;
- Cagliari – Porto (Portogallo), da 14,99 euro, sola andata;
- Cagliari – Varsavia (Modlin, Polonia), da 14,99 euro, sola andata;
- Cagliari – Vienna (Austria), da 17,59 euro, sola andata;
- Cagliari – Parigi (Beauvais, Francia), da 18,89 euro, sola andata;
- Cagliari – Bruxelles (Charleroi, Belgio), da 19,20 euro, sola andata;
- Cagliari – Cracovia (Polonia), da 24,00 euro, sola andata;
- Cagliari – Dublino (Irlanda), da 30,39 euro, sola andata;
- Cagliari – Karlsruhe / Baden-Baden (Germania), da 50,99 euro, sola andata;
- Cagliari – Düsseldorf (Weeze, Germania), da 51,99 euro, sola andata;
- Cagliari – Francoforte (Hahn, Germania), da 51,99 euro, sola andata.
Voli in offerta da Alghero:
I voli sono elencati in ordine crescente di prezzo, dal meno costoso al più caro.
Voli nazionali:
- Alghero – Bari, da 4,99 euro, sola andata;
- Alghero – Catania, da 4,99 euro, sola andata;
- Alghero – Palermo, da 4,99 euro, sola andata;
- Alghero – Pescara, da 4,99 euro, sola andata;
- Alghero – Venezia (Treviso), da 4,99 euro, sola andata;
- Alghero – Pisa, da 7,99 euro, sola andata;
- Alghero – Napoli, da 8,99 euro, sola andata;
- Alghero – Bologna, da 9,99 euro, sola andata;
- Alghero – Milano Malpensa, da 9,99 euro, sola andata;
- Alghero – Milano Bergamo, da 14,96 euro, sola andata.
Voli internazionali:
- Alghero – Marsiglia (Francia), da 7,99 euro, sola andata;
- Alghero – Bratislava (Slovacchia), da 9,99 euro, sola andata;
- Alghero – Bucharest (Otopeni, Romania), da 9,99 euro, sola andata;
- Alghero – Londra (Stansted, Regno Unito), da 9,99 euro, sola andata;
- Alghero – Vienna (Austria), da 9,99 euro, sola andata;
- Alghero – Madrid (Spagna), da 12,99 euro, sola andata;
- Alghero – Siviglia (Spagna), da 12,99 euro, sola andata;
- Alghero – Barcellona El Prat (Spagna), da 13,00 euro, sola andata;
- Alghero – Katowice (Polonia), da 13,00 euro, sola andata;
- Alghero – Francoforte (Hahn, Germania), da 14,99 euro, sola andata;
- Alghero – Memmingen (Germania), da 44,00 euro, sola andata.
Per maggiori info, aggiornamenti e promozione:
