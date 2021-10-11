Fuga d’ottobre Ryanair, voli da 4,99 da Cagliari e Alghero. Prenotazioni entro oggi!

Daniele Puddu 11 Ottobre 2021
Offerte Ryanair per la Sardegna

Fuga d’ottobre 2021 Ryanair, biglietti a partire da 14,99 euro a tratta, solo fino alla mezzanotte di oggi: parte e si conclude oggi l’offerta di Ryanair, chi prenota un volo in giornata, troverà numerosi voli a partire da 14,99 euro. Anche se in realtà da Alghero e Cagliari i prezzi voli partono da 4,99 euro.

Vediamo allora le tariffe migliori per i voli in partenza dai due aeroporti sardi, ricordo che i prezzi sono per biglietti di sola andata e solo se si viaggia leggeri, che inoltre si applicano termini e condizioni e che tutte le tariffe sono soggette a disponibilità.

Devi prenotare entro la mezzanotte dell’ 11 ottobre 2021, per viaggiare dall’ 11 al 31 ottobre 2021.

Voli in offerta da Cagliari:

I voli sono elencati in ordine crescente di prezzo, dal meno caro al più costoso.

Voli nazionali:

  • CagliariBrindisi, da 4,99 euro, sola andata;
  • Cagliari Bari, da 7,99 euro, sola andata;
  • CagliariCuneo, da 7,99 euro, sola andata;
  • CagliariParma, da 7,99 euro, sola andata;
  • CagliariPisa, da 7,99 euro, sola andata;
  • CagliariRimini, da 8,00 euro, sola andata;
  • CagliariNapoli, da 9,68 euro, sola andata;
  • CagliariBologna, da 9,99 euro, sola andata;
  • CagliariCatania, da 9,99 euro, sola andata;
  • CagliariMilano Malpensa, da 9,99 euro, sola andata;
  • CagliariPerugia, da 9,99 euro, sola andata;
  • CagliariTrieste, da 9,99 euro, sola andata;
  • CagliariVerona, da 9,99 euro, sola andata;
  • CagliariPalermo, da 10,88 euro, sola andata;
  • CagliariMilano Bergamo, da 14,96 euro, sola andata;
  • CagliariTorino, da 24,63 euro, sola andata.

Voli internazionali:

  • CagliariMalta, da 7,99 euro, sola andata;
  • CagliariBudapest (Ungheria), da 9,99 euro, sola andata;
  • CagliariValencia (Spagna) da 9,99 euro, sola andata;
  • CagliariVenezia (Treviso), da 9,99 euro, sola andata;
  • CagliariPorto (Portogallo), da 14,99 euro, sola andata;
  • CagliariVarsavia (Modlin, Polonia), da 14,99 euro, sola andata;
  • CagliariVienna (Austria), da 17,59 euro, sola andata;
  • CagliariParigi (Beauvais, Francia), da 18,89 euro, sola andata;
  • CagliariBruxelles (Charleroi, Belgio), da 19,20 euro, sola andata;
  • CagliariCracovia (Polonia), da 24,00 euro, sola andata;
  • CagliariDublino (Irlanda), da 30,39 euro, sola andata;
  • CagliariKarlsruhe / Baden-Baden (Germania), da 50,99 euro, sola andata;
  • CagliariDüsseldorf (Weeze, Germania), da 51,99 euro, sola andata;
  • CagliariFrancoforte (Hahn, Germania), da 51,99 euro, sola andata.

Voli in offerta da Alghero:

I voli sono elencati in ordine crescente di prezzo, dal meno costoso al più caro.

Voli nazionali:

  • AlgheroBari, da 4,99 euro, sola andata;
  • AlgheroCatania, da 4,99 euro, sola andata;
  • AlgheroPalermo, da 4,99 euro, sola andata;
  • AlgheroPescara, da 4,99 euro, sola andata;
  • AlgheroVenezia (Treviso), da 4,99 euro, sola andata;
  • AlgheroPisa, da 7,99 euro, sola andata;
  • AlgheroNapoli, da 8,99 euro, sola andata;
  • AlgheroBologna, da 9,99 euro, sola andata;
  • AlgheroMilano Malpensa, da 9,99 euro, sola andata;
  • Alghero Milano Bergamo, da 14,96 euro, sola andata.

Voli internazionali:

  • AlgheroMarsiglia (Francia), da 7,99 euro, sola andata;
  • AlgheroBratislava (Slovacchia), da 9,99 euro, sola andata;
  • AlgheroBucharest (Otopeni, Romania), da 9,99 euro, sola andata;
  • AlgheroLondra (Stansted, Regno Unito), da 9,99 euro, sola andata;
  • AlgheroVienna (Austria), da 9,99 euro, sola andata;
  • AlgheroMadrid (Spagna), da 12,99 euro, sola andata;
  • AlgheroSiviglia (Spagna), da 12,99 euro, sola andata;
  • AlgheroBarcellona El Prat (Spagna), da 13,00 euro, sola andata;
  • AlgheroKatowice (Polonia), da 13,00 euro, sola andata;
  • AlgheroFrancoforte (Hahn, Germania), da 14,99 euro, sola andata;
  • AlgheroMemmingen (Germania), da 44,00 euro, sola andata.

Per maggiori info, aggiornamenti e promozione:

Visita il sito web ufficiale di Ryanair, l’unico a fare davvero testo.