Fuga d’ottobre Ryanair, voli da 4,99 da Cagliari e Alghero. Prenotazioni entro oggi!

Fuga d’ottobre 2021 Ryanair, biglietti a partire da 14,99 euro a tratta, solo fino alla mezzanotte di oggi: parte e si conclude oggi l’offerta di Ryanair, chi prenota un volo in giornata, troverà numerosi voli a partire da 14,99 euro. Anche se in realtà da Alghero e Cagliari i prezzi voli partono da 4,99 euro.

Vediamo allora le tariffe migliori per i voli in partenza dai due aeroporti sardi, ricordo che i prezzi sono per biglietti di sola andata e solo se si viaggia leggeri, che inoltre si applicano termini e condizioni e che tutte le tariffe sono soggette a disponibilità.

Devi prenotare entro la mezzanotte dell’ 11 ottobre 2021, per viaggiare dall’ 11 al 31 ottobre 2021.

Voli in offerta da Cagliari:

I voli sono elencati in ordine crescente di prezzo, dal meno caro al più costoso.

Voli nazionali:

Cagliari – Brindisi , da 4,99 euro, sola andata;

– , da 4,99 euro, sola andata; Cagliari – Bari , da 7,99 euro, sola andata;

– , da 7,99 euro, sola andata; Cagliari – Cuneo , da 7,99 euro, sola andata;

– , da 7,99 euro, sola andata; Cagliari – Parma , da 7,99 euro, sola andata;

– , da 7,99 euro, sola andata; Cagliari – Pisa , da 7,99 euro, sola andata;

– , da 7,99 euro, sola andata; Cagliari – Rimini , da 8,00 euro, sola andata;

– , da 8,00 euro, sola andata; Cagliari – Napoli , da 9,68 euro, sola andata;

– , da 9,68 euro, sola andata; Cagliari – Bologna , da 9,99 euro, sola andata;

– , da 9,99 euro, sola andata; Cagliari – Catania , da 9,99 euro, sola andata;

– , da 9,99 euro, sola andata; Cagliari – Milano Malpensa , da 9,99 euro, sola andata;

– , da 9,99 euro, sola andata; Cagliari – Perugia , da 9,99 euro, sola andata;

– , da 9,99 euro, sola andata; Cagliari – Trieste , da 9,99 euro, sola andata;

– , da 9,99 euro, sola andata; Cagliari – Verona , da 9,99 euro, sola andata;

– , da 9,99 euro, sola andata; Cagliari – Palermo , da 10,88 euro, sola andata;

– , da 10,88 euro, sola andata; Cagliari – Milano Bergamo , da 14,96 euro, sola andata;

– , da 14,96 euro, sola andata; Cagliari – Torino, da 24,63 euro, sola andata.

Voli internazionali:

Cagliari – Malta , da 7,99 euro, sola andata;

– , da 7,99 euro, sola andata; Cagliari – Budapest (Ungheria), da 9,99 euro, sola andata;

– (Ungheria), da 9,99 euro, sola andata; Cagliari – Valencia (Spagna) da 9,99 euro, sola andata;

– (Spagna) da 9,99 euro, sola andata; Cagliari – Venezia (Treviso), da 9,99 euro, sola andata;

– (Treviso), da 9,99 euro, sola andata; Cagliari – Porto (Portogallo), da 14,99 euro, sola andata;

– (Portogallo), da 14,99 euro, sola andata; Cagliari – Varsavia (Modlin, Polonia), da 14,99 euro, sola andata;

– (Modlin, Polonia), da 14,99 euro, sola andata; Cagliari – Vienna (Austria), da 17,59 euro, sola andata;

– (Austria), da 17,59 euro, sola andata; Cagliari – Parigi (Beauvais, Francia), da 18,89 euro, sola andata;

– (Beauvais, Francia), da 18,89 euro, sola andata; Cagliari – Bruxelles (Charleroi, Belgio), da 19,20 euro, sola andata;

– (Charleroi, Belgio), da 19,20 euro, sola andata; Cagliari – Cracovia (Polonia), da 24,00 euro, sola andata;

– (Polonia), da 24,00 euro, sola andata; Cagliari – Dublino (Irlanda), da 30,39 euro, sola andata;

– (Irlanda), da 30,39 euro, sola andata; Cagliari – Karlsruhe / Baden-Baden (Germania), da 50,99 euro, sola andata;

– (Germania), da 50,99 euro, sola andata; Cagliari – Düsseldorf (Weeze, Germania), da 51,99 euro, sola andata;

– (Weeze, Germania), da 51,99 euro, sola andata; Cagliari – Francoforte (Hahn, Germania), da 51,99 euro, sola andata.

Voli in offerta da Alghero:

I voli sono elencati in ordine crescente di prezzo, dal meno costoso al più caro.

Voli nazionali:

Alghero – Bari , da 4,99 euro, sola andata;

– , da 4,99 euro, sola andata; Alghero – Catania , da 4,99 euro, sola andata;

– , da 4,99 euro, sola andata; Alghero – Palermo , da 4,99 euro, sola andata;

– , da 4,99 euro, sola andata; Alghero – Pescara , da 4,99 euro, sola andata;

– , da 4,99 euro, sola andata; Alghero – Venezia (Treviso), da 4,99 euro, sola andata;

– (Treviso), da 4,99 euro, sola andata; Alghero – Pisa , da 7,99 euro, sola andata;

– , da 7,99 euro, sola andata; Alghero – Napoli , da 8,99 euro, sola andata;

– , da 8,99 euro, sola andata; Alghero – Bologna , da 9,99 euro, sola andata;

– , da 9,99 euro, sola andata; Alghero – Milano Malpensa , da 9,99 euro, sola andata;

– , da 9,99 euro, sola andata; Alghero – Milano Bergamo, da 14,96 euro, sola andata.

Voli internazionali:

Alghero – Marsiglia (Francia), da 7,99 euro, sola andata;

– (Francia), da 7,99 euro, sola andata; Alghero – Bratislava (Slovacchia), da 9,99 euro, sola andata;

– (Slovacchia), da 9,99 euro, sola andata; Alghero – Bucharest (Otopeni, Romania), da 9,99 euro, sola andata;

– (Otopeni, Romania), da 9,99 euro, sola andata; Alghero – Londra (Stansted, Regno Unito), da 9,99 euro, sola andata;

– (Stansted, Regno Unito), da 9,99 euro, sola andata; Alghero – Vienna (Austria), da 9,99 euro, sola andata;

– (Austria), da 9,99 euro, sola andata; Alghero – Madrid (Spagna), da 12,99 euro, sola andata;

– (Spagna), da 12,99 euro, sola andata; Alghero – Siviglia (Spagna), da 12,99 euro, sola andata;

– (Spagna), da 12,99 euro, sola andata; Alghero – Barcellona El Prat (Spagna), da 13,00 euro, sola andata;

– (Spagna), da 13,00 euro, sola andata; Alghero – Katowice (Polonia), da 13,00 euro, sola andata;

– (Polonia), da 13,00 euro, sola andata; Alghero – Francoforte (Hahn, Germania), da 14,99 euro, sola andata;

– (Hahn, Germania), da 14,99 euro, sola andata; Alghero – Memmingen (Germania), da 44,00 euro, sola andata.

Per maggiori info, aggiornamenti e promozione:

Visita il sito web ufficiale di Ryanair, l’unico a fare davvero testo.