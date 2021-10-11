La Pelosa, 148 mila prenotazioni nell’estate 2021, tutto esaurito per oltre 80 giorni di fila in una delle spiagge simbolo della Sardegna: il Comune di Stintino ha rilasciato i dati dell’estate 2021 in relazione alle prenotazioni per accedere alla spiaggia de La Pelosa, già da due anni a numero chiuso.

Bene, la stagione estiva 2021 è stata un vero successo, con circa 148mila prenotazioni e l’arenile sempre sold out per circa 80 giorni di fila.

Il regolamento degli ingressi, lo ricordiamo, si è reso necessario per cercare di limitare il peso antropico su una spiaggia in forte difficoltà a causa dell’erosione. D’altronde i primi dati sembrano dare ragione al Comune, da un’indagine dell’Università di Sassari infatti, si ha avuto conferma che la qualità della sabbia della spiaggia de La Pelosa è migliorata.

Prenotazioni alla Pelosa, tutti i dati dell’estate 2021:

dal 1 al 16 giugno 2021 : sono state registrate 900 prenotazioni al giorno che sono andata ad aumentare gradualmente sino al 25 giugno.

: sono state registrate 900 prenotazioni al giorno che sono andata ad aumentare gradualmente sino al 25 giugno. dal 26 giugno e fino al 14 settembre 2021 (passando quindi per tutta la lunghezza dei mesi di luglio e agosto): le prenotazioni giornaliere registrate hanno toccato il tetto massimo di 1500 posti disponibili, in buona sostanza un vero e proprio SOLD OUT!

(passando quindi per tutta la lunghezza dei mesi di luglio e agosto): le prenotazioni giornaliere registrate hanno toccato il tetto massimo di 1500 posti disponibili, in buona sostanza un vero e proprio SOLD OUT! dal 15 al 30 settembre 2021: si è registrata una diminuzione delle prenotazioni, che si sono assestate su una media giornaliera di 200.

Non solo italiani: il 2,9% per cento hanno prenotato dalla Germania, il 2,8% dagli Stati Uniti e Canada, 1,7% dalla Francia, 1,6% dalla Spagna, 1,4% dalla Svizzera, 1,1% dalla Polonia, 0,6% dal Regno Unito, quindi a seguire Belgio, Paesi Bassi, Austria, Repubblica Ceca, Ucraina, Slovacchia, Ungheria, Slovenia, Danimarca e Irlanda.

Migliorati anche i servizi:

I soldi raccolti con le prenotazioni sono stati utilizzati per i servizi in spiaggia, che quest’anno sono risultati migliorati e, anche per questo, maggiormente graditi dal pubblico.

Bagni, docce e lavapiedi all’uscita della passerelle, l’info point, il servizio alla balneazione per i disabili (postazione con ombrellone dedicato e sedia per l’accompagnamento sino dentro l’acqua per fare il bagno), tutti i servizi hanno funzionato meglio, dopo il rodaggio della prima stagione.

Senza contare gli addetti alle passerelle, le guardie giurate e i barracelli, che hanno informato e controllato, sia che non ci fossero “imbucati” (ricordo che sono state multate 100 persone senza biglietto), sia che non si fumasse lontano dalle apposite postazioni, sia che si utilizzate la stuoia come da regolamento della spiaggia di La Pelosa.

Grande la soddisfazione del sindaco di Stintino, Antonio Diana:

Il sistema Pelosa ha funzionato molto bene e, dopo l’avvio sperimentale dello scorso anno, quest’estate l’organizzazione ha retto alla forte domanda proveniente da tutta Italia e non soltanto. Con le regole che abbiamo adottato la spiaggia è destinata a essere recuperata. Regole che, abbiamo visto, piacciono anche a chi frequenta l’arenile.

Nel 2022 si dovrà prenotare fino a ottobre?

E per il prossimo anno si pensa di protrarre il periodo di prenotazione fino a ottobre inoltrato!

