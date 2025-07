Aeroporto di Cagliari, oltre 400mila passeggeri a settembre 2021: ci si chiedeva come sarebbero andati i flussi turistici nel mese di settembre 2021, dopo gli ottimi mesi di luglio e agosto 2021. Bene, i risultati sono senz’altro positivi, come si evince dai dati diffusi dall’aeroporto di Cagliari, il più trafficato della Sardegna.

Aeroporto di Cagliari, si rivedono gli stranieri:

A settembre 2021 i passeggeri in arrivo e in partenza dallo scalo aereo del sud Sardegna sono statti più di 400 mila, con un aumento del +63% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, che fu il primo dell’era Covid.

Ad incidere praticamente allo stesso modo sono sia il traffico nazionale (+62,8%), sia quello internazionale (+63,8%), con ottime performance soprattutto sui collegamenti per Germania e Svizzera.

Aeroporto di Cagliari, 1.6 milioni di passeggeri nell’estate 2021:

I buoni dati di settembre permettono allo scalo cagliaritano di raggiungere numeri molto positivi nell’intera stagione turistica estiva, da giugno a settembre 2021 infatti, i passeggeri transitati sono stati oltre 1 milione e 6 mila (tra arrivi e partenze).

Aeroporto di Cagliari, traffico in crescita del +32% nell’intero 2021:

Dati che permettono di certificare una crescita dei viaggiatori del +32,6% nei primi 9 mesi del 2021, sempre rispetto all’indentico periodo dell’anno precedente, per un totale di circa 2 milioni di passeggeri.



Ricordo che nella stagione “Summer 2021“, l’aeroporto di Cagliari è stato collegato con voli diretti a 85 città (incluse 46 località in 17 stati esteri). 20 di questi sono stati nuovi collegamenti.

RIMANI AGGIORNATO sui nuovi voli e su tutte le migliori offerte per la Sardegna, sulle regole per i bagagli e sulle norme anti Covid. Seguici su Facebook –> Voli low cost da e per la Sardegna.