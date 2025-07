Giornata Nazionale Borghi Autentici d’Italia a Masullas, ecco il programma del 10 ottobre 2021: si svolgerà nella giornata di domenica 10 ottobre 2021 a Masullas, in alta Marmilla, in provincia di Oristano, l’appuntamento con la “Giornata Nazionale Borghi Autentici d’Italia“, che quest’anno prende il nome di “Geniali“, come da slogan: “Saper fare e talenti creativi, orgoglio delle comunità locali“.

La giornata avrà lo scopo di promuovere e valorizzare il territorio, le produzioni e le tradizioni del “Parte Montis“, tra buon cibo locale, cultura, arte, storia, musica e natura.

Da non perdere la visita guidata al più grande giacimento di ossidiana del Mediterraneo, quello di “Conca’ e Cannas“, situato alle pendici del monte Arci, oltre a visite guidate di ogni tipo, a pranzi e cene a base di prodotti tipici locali. Ma vediamo subito il programma completo della manifestazione.

Programma Geniali a Masullas:

Domenica, 10 ottobre 2021:

Mattino:

ore 09,00 – Apertura Infopoint , registrazione e prenotazione per le escursioni e per le visite guidate.

, registrazione e prenotazione per le e per le visite guidate. ore 09,30 – Alla scoperta del Borgo , tour guidati alla scoperta della comunità di Masullas . Accompagnati dalle guide, i visitatori potranno visitare e scoprire il centro storico e i siti culturali del territorio. Sarà possibile scegliere diverse visite guidate (vedi dettagli, orari e costi scorrendo l’articolo verso il basso): Visite guidate ai musei (GeoMuseo MonteArci, Musei dei cavalieri delle colline, Museo Aquilegia) Visite guidate al giardino botanico Tour alla scoperta del centro storico e delle chiese del paese

, guidati alla scoperta della comunità di . Accompagnati dalle guide, i visitatori potranno visitare e scoprire il centro storico e i siti culturali del territorio. Sarà possibile scegliere diverse visite guidate (vedi dettagli, orari e costi scorrendo l’articolo verso il basso): ore 10,00 – La culla della Civiltà in Sardegna : escursioni con guida alla scoperta del giacimento di ossidiana più vasto del mediterraneo . Si tratta di un’escursione adatta a tutti che dura circa un’ora e mezza e che permetterà ai visitatori di scoprire il giacimento di ossidiana più vasto e della migliore qualità di tutto il mediterraneo. Il costo dell’escursione è di 5 euro previa prenotazione, poiché i posti disponibili sono solo 35. Il ritrovo sarà presso il GeoMuseo MonteArci. E’ consigliato indossare scarpe comode e portarsi una bottiglietta d’acqua.

: con guida alla scoperta del . Si tratta di un’escursione adatta a tutti che dura circa un’ora e mezza e che permetterà ai visitatori di scoprire il giacimento di ossidiana più vasto e della migliore qualità di tutto il mediterraneo. Il costo dell’escursione è di 5 euro previa prenotazione, poiché i posti disponibili sono solo 35. Il ritrovo sarà presso il GeoMuseo MonteArci. E’ consigliato indossare scarpe comode e portarsi una bottiglietta d’acqua. ore 10,00 – Ritrovo presso Piazza Cavour 1 a Pompu – A spasso nel tempo : visita guidata presso il Nuraghe Santu Miali di Pompu . E’ la prima volta, dopo aver ripreso i lavori di scavo e valorizzazione, che si potrà visitare il nuraghe. L’accesso sarà limitato alla parte esterna e attraverso una mostra fotografica sarà possibile ammirare la bellezza dell’intera area nuragica. L’escursione sarà gratuita previa prenotazione poiché i posti disponibili sono solo 50. È consigliato indossare scarpe comode e portarsi una bottiglietta d’acqua.

: visita guidata presso il . E’ la prima volta, dopo aver ripreso i lavori di scavo e valorizzazione, che si potrà visitare il nuraghe. L’accesso sarà limitato alla parte esterna e attraverso una fotografica sarà possibile ammirare la bellezza dell’intera area nuragica. L’escursione sarà gratuita previa prenotazione poiché i posti disponibili sono solo 50. È consigliato indossare scarpe comode e portarsi una bottiglietta d’acqua. ore 10,00 – Centro storico – PassAggiando per il Borgo : Apertura degli stand con le produzioni enogastronomiche e artigianali di Masullas e del Parte Montis . Si offrirà, ai visitatori, l’occasione di apprezzare le eccellenze della produzione agroalimentare e artigianale del territorio. Un viaggio tra i saperi e i sapori del Parte Montis. Durante questa “esperienza” sarà possibile degustare e acquistare i prodotti esposti. L’ingresso è libero.

: Apertura degli stand con le . Si offrirà, ai visitatori, l’occasione di apprezzare le eccellenze della produzione agroalimentare e artigianale del territorio. Un viaggio tra i saperi e i sapori del Parte Montis. Durante questa “esperienza” sarà possibile degustare e acquistare i prodotti esposti. L’ingresso è libero. ore 13,00 – Pranzo del Borgo : i visitatori avranno la possibilità di degustare i prodotti tipici del territorio, i salumi e formaggi di produzione artigianale accompagnati con il tipico pane di Pompu e le paste tipiche di Masullas con il caratteristico sugo di galletto ruspante. Il costo del pranzo è di 10 euro a persona. Durante il pranzo sarà possibile degustare birre artigianali e vini di alcune cantine locali.

Pomeriggio:

ore 16,00 – Alla scoperta del Borgo : accompagnati dalle guide, i visitatori, potranno visitare e scoprire il centro storico e i siti culturali del territorio. Sarà possibile scegliere diverse visite guidate (vedi dettagli, orari e costi scorrendo l’articolo verso il basso) : Visite guidate ai musei (GeoMuseo MonteArci, Musei dei cavalieri delle colline, Museo Aquilegia) Visite guidate al giardino botanico Tour alla scoperta del centro storico e delle chiese del paese .

: accompagnati dalle guide, i visitatori, potranno visitare e scoprire il centro storico e i siti culturali del territorio. Sarà possibile scegliere diverse visite guidate (vedi dettagli, orari e costi scorrendo l’articolo verso il basso) : ore 16,00 – La culla della Civiltà in Sardegna : escursioni con guida alla scoperta del giacimento di ossidiana più vasto del mediterraneo . Si tratta di un’escursione adatta a tutti che dura circa un’ora e mezza e che permetterà ai visitatori di scoprire il giacimento di ossidiana più vasto e della migliore qualità di tutto il mediterraneo. Il costo dell’escursione sarà di 5 euro previa prenotazione, poiché i posti disponibili sono solo 35. Il ritrovo sarà presso il GeoMuseo MonteArci. È consigliato indossare scarpe comode e portarsi una bottiglietta d’acqua.

: con guida alla scoperta del . Si tratta di un’escursione adatta a tutti che dura circa un’ora e mezza e che permetterà ai visitatori di scoprire il giacimento di ossidiana più vasto e della migliore qualità di tutto il mediterraneo. Il costo dell’escursione sarà di 5 euro previa prenotazione, poiché i posti disponibili sono solo 35. Il ritrovo sarà presso il GeoMuseo MonteArci. È consigliato indossare scarpe comode e portarsi una bottiglietta d’acqua. ore 17,00 – Spettacolo musicale con il Duo Terramare , a cura di Massimo Pitzalis e Luca Oppo all’organetto diatonico.

, a cura di Massimo Pitzalis e Luca Oppo all’organetto diatonico. ore 17,30 – La Sardegna ai tempi di Dante : a 700 anni dalla morte del Sommo poeta, il Polo Museale di Masullas (OR) organizza una serata per raccontare la Sardegna ai tempi di Dante. Un periodo molto importante per la nostra isola soprattutto per quanto concerne la nascente industria mineraria.

L’ingresso alla conferenza sarà gratuito previa prenotazione poiché sono disponibili solo 30 posti. Trattandosi di un evento al chiuso sarà necessario avere il green pass.

: a 700 anni dalla morte del Sommo poeta, il Polo Museale di (OR) organizza una serata per raccontare la ai tempi di Dante. Un periodo molto importante per la nostra isola soprattutto per quanto concerne la nascente industria mineraria. L’ingresso alla conferenza sarà gratuito previa prenotazione poiché sono disponibili solo 30 posti. Trattandosi di un evento al chiuso sarà necessario avere il green pass. ore 19,00 – Cena del Borgo : i visitatori avranno la possibilità di degustare i prodotti tipici del territorio presso gli stand allestiti per le vie del paese e nelle strutture di ristorazione. Durante la cena sarà possibile degustare birre artigianali e vini di alcune cantine locali.



Le visite guidate ai musei e al giardino botanico, orari e biglietti:

Orari visite guidate:

Le visite guidate ai musei e al giardino botanico saranno a pagamento e sarà possibile acquistare un unico biglietto cumulativo. Il tour alla scoperta del centro storico e delle chiese del paese è gratuito. Per tutte le visite guidate è preferibile la prenotazione ed è obbligatorio il possesso del green pass. Tutte le visite seguiranno il seguente orario:

Mattino : dalle ore 10,00 alle 12,00

: dalle ore 10,00 alle 12,00 Pomeriggio: dalle ore 15,30 alle19,00.

Prezzi dei biglietti:

Visita Giardino Botanico del Monte Arci – € 3,00;

– € 3,00; Visita guidata del GeoMuseo Monte Arci – intero € 6,00, ridotto € 5,00;

– intero € 6,00, ridotto € 5,00; Visita guidata al museo Aquilegia – intero € 4,00, ridotto € 3,00;

Visita guidata al museo I Cavalieri delle Colline – intero € 4,00, ridotto € 3,00;

Visita mostra di Raffaello – € 5,00;

di Raffaello – € 5,00; Tour alla scoperta del centro storico e delle chiese del paese – Gratuito;

alla scoperta del centro storico e delle chiese del paese – Gratuito; Biglietto cumulativo (Museo Aqulegia + GeoMuseo del Monte Arci ) – € 8,00;

) – € 8,00; Biglietto cumulativo (GeoMuseo del Monte Arci + Mostra di Raffaello + Cavalieri delle Colline) – € 11,00;

+ di Raffaello + Cavalieri delle Colline) – € 11,00; Biglietto cumulativo (GeoMuseo del Monte Arci + Cavalieri delle Colline) – € 8,00;

+ Cavalieri delle Colline) – € 8,00; Biglietto cumulativo (GeoMuseo del Monte Arci + Mostra di Raffaello + Cavalieri delle Colline + Museo Aquilegia) – € 14,00.

Acquistando un biglietto cumulativo si riceverà in omaggio il biglietto per la visita al Giardino Botanico.

Per maggiori informazioni, aggiornamenti e prenotazioni:

Associazione culturale “Fadesu Festa “ : 348 343 93 74 / 348 840 39 94 / fadeusfesta@gmail.com

: 348 343 93 74 / 348 840 39 94 / fadeusfesta@gmail.com GeoMuseo MonteArci Stefano Incani: 389 177 71 00 / coopilchiostro@tiscali.it

Per eventuali aggiornamenti vi consigliamo anche di seguire la pagina Facebook del Comune di Masullas.

Dove si trova a Masullas e come arrivarci:

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso:

Copyright: foto, manifesto e programma vengono dal materiale pubblicitario distribuito dalle pagine social dell’evento.