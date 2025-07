Giornata Nazionale dei Borghi Autentici Italiani 2022 a Ussassai: ecco il programma dell’ 8 e 9 ottobre 2022!

Giornata Nazionale dei Borghi Autentici Italiani 2022 a Ussassai, ecco il programma completo: anche il borgo ogliastrino di Ussassai partecipa alla “Giornata Nazionale Borghi Autentici d’Italia”, che si svolgerà nel weekend dell’ 8 e 9 ottobre 2022 .

La Giornata Nazionale Borghi Autentici d’Italia a Ussassai si svolgerà presso la chiesa campestre di San Salvatore.

Programma Geniali a Ussassai:

Sabato, 8 ottobre 2022:

dalle ore 09:00 alle 12:00 – Mattinata ecologica , con la pulizia delle aree segnalate dai cittadini, il comune metterà a disposizione mezzi e materiale necessari, come sacchi e rastrelli.

, con la pulizia delle aree segnalate dai cittadini, il comune metterà a disposizione mezzi e materiale necessari, come sacchi e rastrelli. dalle ore 12:00 alle 15:00 – Pausa pranzo autogestita

dalle ore 15:00 alle 19:00 – Apertura de is Posadas con mostre di artigianato e prodotti enogastronomici locali

con mostre di artigianato e prodotti enogastronomici locali dalle ore 19:00 alle 22:00 – Cena

ore 22:00 – Musica con il trio etnico Iknos

Domenica, 9 ottobre 2022:

dalle ore 09:00 alle 12:00 – Apertura de is Posadas con la musica di sottofondo del duo Brinka

dalle ore 12:00 alle 15:00 – Pausa pranzo autogestita

dalle ore 15:00 alle 19:00 – Apertura de is Posadas con mostre di artigianato e prodotti enogastronomici del territorio

con mostre di artigianato e prodotti enogastronomici del territorio dalle ore 19:00 alle 22:00 – Cena

ore 22:00 – Musica con il coro Cuncordu de Cheremule

La Chiesa di San Salvatore a Ussassai:

La Giornata Nazionale si svolgerà negli ampi spazi del complesso della Chiesa romanica di San Salvatore, risalente al XII secolo, attorno alla quale si trovano le “posadas”, caratteristiche casette in pietra che ospiteranno i laboratori degli artisti e artigiani locali, per vivere un vero percorso esperienziale a contatto con la ricchezza della tradizione ussassese e ogliastrina-barbaricina in genere.

Dove dormire a Ussassai:

Niala Ristoro e Tradizioni (loc. “Niala”) – tel. 3331880935

(loc. “Niala”) – tel. 3331880935 B&B “Il Vecchio Ulivo” – tel. 3397128480

– tel. 3397128480 B&B “Gennarcu” – tel. 3280866786

Per maggiori informazioni, iscrizioni e aggiornamenti:

L’Evento è organizzato dal Comune di Ussassai con la partecipazione di:

Associazione “Trempa Orrubia”

Associazione “Andalas de Amistade”

Compagnia Barracellare e di Protezione Civile di Ussassai

Comando Stazione Carabinieri di Ussassai

Associazione Volontari Seui-Ussassai

Ad essi vi rimandiamo per maggiori info, altrimenti consultate la pagina Facebook del Comune di Ussassai.

Dove si trova Ussassai e come raggiungere la chiesa romanica di San Salvatore:

Da Cagliari si arriva in poco più di due ore, o passando da Sadali e Seui, oppure dall’ Orientale Sarda (quest’ultima è più lunga ma aha meno curve.)

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: