Linea Civitavecchia–Arbatax–Cagliari, orari partenze, tariffe e servizi a bordo: da ieri, giovedì 23 settembre 2021, la Grimaldi Lines collega i porti di Cagliari e Arbatax a Civitavecchia. La compagnia di navigazione opererà su questa rotta fino al 21 marzo 2022 con frequenza trisettimanale sulla Civitavecchia–Cagliari e bisettimanale sulla Civitavecchia-Arbatax.

Quelli nel porto di Arbatax sono in realtà scali intermedi sulla rotta principale Civitavecchia–Cagliari, come già accadeva con Tirrenia. In particolare, sono previste partenze da Civitavecchia per Cagliari ogni martedì, giovedì e sabato alle ore 20, e da Cagliari per Civitavecchia ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 20.

Le partenze da Arbatax per Civitavecchia invece saranno ogni martedì e giovedì, con la nave che salperà alle due del mattino, e il mercoledì e la domenica alle ore 6 (sempre del mattino) in direzione Cagliari.

L’affidamento semestrale di questa importante rotta a Grimaldi Lines è stato pensato per consentire il mantenimento della continuità territoriale tra l’isola e il continente, in attesa dell’affidamento quinquennale, che sarà gestito attraverso un nuovo bando.

Linea Civitavecchia-Arbatax-Cagliari, traghetto e servizi a bordo:

Sulla linea Civitavecchia–Arbatax–Cagliari il Gruppo Grimaldi impiegherà il suo moderno traghetto ro/pax Catania, in grado di trasportare fino a 955 passeggeri e oltre 2.200 metri lineari di merci rotabili (automobili, furgoni, camion, semirimorchi, ecc.).

A bordo si trovano 93 cabine (interne, esterne e superior), tutte con aria condizionata e servizi privati, alcune attrezzate per i passeggeri a mobilità ridotta e per gli animali domestici che viaggiano al seguito, ed una comoda sala con poltrone reclinabili.

Tra i servizi a bordo ricordo:

ristorante à la carte,

self-service,

servizio bar h24,

negozio,

area video games.

Giorni e orari di partenza da Civitavecchia, Cagliari e Arbatax:

Giorni e orari di partenza da Civitacchia per Cagliari:

Martedì , alle ore 20,00 (arrivo mercoledì, alle ore 11,00)

, alle ore 20,00 (arrivo mercoledì, alle ore 11,00) Giovedì alle ore 20,00 (arrivo venerdì, alle ore 9,00 del mattino)

alle ore 20,00 (arrivo venerdì, alle ore 9,00 del mattino) Sabato, alle ore 20,00 (arrivo domenica, alle ore 11,00)

Giorni e orari di partenza da Cagliari per Civitavecchia:

Lunedì , alle ore 20,00 (arrivo martedì, alle ore 11,00)

, alle ore 20,00 (arrivo martedì, alle ore 11,00) Mercoledì , alle ore 20,00 (arrivo giovedì, alle ore 11,00)

, alle ore 20,00 (arrivo giovedì, alle ore 11,00) Venerdì, alle ore 20,00 (arrivo sabato, alle ore 9,00 del mattino)

Giorni e orari di partenza da Civitavecchia per Arbatax:

Martedì , alle ore 20,00 (arrivo mercoledì alle ore 5,00 del mattino)

, alle ore 20,00 (arrivo mercoledì alle ore 5,00 del mattino) Sabato, alle ore 20,00 (arrivo domenica alle ore 5,00 del mattino)

Giorni e orari di partenza da Arbatax per Civitavecchia:

Martedì , alle ore 02,00 del mattino (arrivo martedì alle ore 11,00)

, alle ore 02,00 del mattino (arrivo martedì alle ore 11,00) Giovedì, alle ore 02,00 del mattino (arrivo giovedì alle ore 11,00)

Tariffe linea Civitavecchia-Arbatax-Cagliari:

Le tariffe per i residenti sulla Cagliari-Civitavecchia vanno dai 23 euro a persona del passaggio ponte ai 38 euro a persona della cabina doppia esterna, mentre l’auto viene dai 42 ai 45 euro .

sulla vanno dai 23 euro a persona del passaggio ponte ai 38 euro a persona della cabina doppia esterna, mentre l’auto viene dai 42 ai 45 euro . Le tariffe per i residenti sull’Arbatax-Civitavecchia vanno invece dai 20 euro a persona del passaggio ponte ai 33 euro a persona della cabina doppia esterna, mentre l’auto viene dai 39 ai 41 euro.

Per residenti si intendono i cittadini comunitari od extracomunitari con residenza in un Comune della Regione Sardegna , le tariffe comprendono tutte le voci voci accessorie, al netto dell’IVA di legge e dei diritti portuali da riversare alle competenti Autorità.

Abbiamo fatto una simulazione su entrambe le rotte in ottobre e abbiamo scoperto che 2 persone in passaggio ponte più auto (L >= 4,01 mt < 5,01 mt ), con tariffa residenti pagano:

109,19 euro solo andata sulla linea Civitavecchia – Arbatax (218,38 euro andata e ritorno )

(218,38 euro andata e ritorno ) 130,99 euro sulla tratta Civitavecchia – Cagliari (261,98 euro andata e ritorno)

Per le tariffe non residenti, che si dividono tra bassa e alta stagione, vi invito a controllare direttamente il sito di Grimaldi Lines.

Potete anche provare un simulatore per scegliere eventuali altre rotte ed altre compagnie per raggiungere o lasciare la Sardegna:

Linee passeggeri Grimaldi da e per la Sardegna:

Non è questa l’unica rotta operata dal Gruppo Grimaldi da e per la Sardegna, ricordo infatti le linee passeggeri:

