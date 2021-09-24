Weekend 24, 25, 26 settembre 2021 in Sardegna: Ecco tutti gli eventi, sagre e concerti da non perdere!

Daniele Puddu 24 Settembre 2021
Eventi e sagre in Sardegna il 24, 25 e 26 settembre 2021

Weekend 24, 25, 26 settembre 2021, ecco gli eventi e le sagre in Sardegna: buongiorno e buon fine settimana, rieccoci con l’articolo che riassume i più importanti appuntamenti del fine settimana in Sardegna: il 24, 25, 26 settembre 2021 in Sardegna.

Diciamo subito che è saltato l’appuntamento forse più atteso, quello con Autunno in Barbagia a Orani, che è stato annullato per questioni organizzative. Siamo in attesa di capire se e come Autunno in Barbagia proseguirà a ottobre, al momento non sono giunte comunicazioni.

In compenso ci sono tantissimi appuntamenti di rilievo, soprattutto per i wine lovers, con manifestazioni e degustazioni guidate a Golfo Aranci, Galtellì, Quartucciu e Sanluri. Da non perdere anche il motomondiale di motonautica a Cagliari con il villaggio street food ed espositori a Marina Piccola dove ci celebrerà la Festa di fine estate, proprio in occasione dell’ennesima ondata di caldo anomalo sulla Sardegna.

Un evento a cui tengo particolarmente è la prima giornata, stasera, di Sardinia Caput Mundi a Cuglieri, per far ripartire il Montiferru dopo i devastanti incendi estivi. Sabato e domenica invece grande festa a Modolo, vicino a Bosa, tra degustazioni, musica e cultura.

E’ anche il weekend di Santa Greca a Decimomannu, che per il secondo anno consecutivo si svolgerà senza bancarelle e programma civile, in compenso domenica ci sono (almeno) i fuochi d’artificio. Entra nel vivo anche la festa patronale di Alghero, con il suo immenso cartellone di eventi. Si noti come le località turistiche siano più abituate a organizzare grandi cartelloni di eventi anche al tempo delle restrizioni anti Covid-19.

Infine è il weekend delle Giornate Europee del Patrimonio, con tanti eventi in tutta l’isola. Diverse anche le rievocazioni storiche. Ma vediamo subito tutti gli eventi da vivere questo weekend, prima però vi ricordiamo che – in caso di refusi o segnalazioni di nuovi eventi – potete inviarci un messaggio sulla nostra pagina Facebook dedicata.

Tutta la Sardegna:

Diverse località della SardegnaGiornate Europee del Patrimonio25 e 26 settembre 2021:

Giornate Europee del patrimonio 2021 in Sardegna

Eventi del weekend in Gallura:

Golfo Aranci diVino in Vino a Golfo Aranci24, 25 e 26 settembre 2021:

Divino in vino golfo Aranci 2021, programma

Altri cartelloni di eventi in Gallura:

Eventi del weekend nel nord ovest della Sardegna:

Alghero – Sant Miquel Festival 2021 – dal 17 settembre al 3 ottobre 2021:

Festa San Miquel Alghero 2021, date e programma

Sassari Sardegna Estate 1943 (rievocazione storica) – 25 e 26 settembre 2021:

Eventi in provincia di Nuoro:

Galtellì – EnoGalte 2021 – 25 settembre 2021:

Programma Enogalte2021 a Galtellì

Altri cartelloni di eventi in provincia di Nuoro:

Eventi in provincia di Oristano:

CuglieriSardinia Anima Mundi 202124 settembre, 2 e 3 ottobre 2021:

Festival Sardinia anima mundi a Cuglieri, manifesto 2021

ModoloModolo Festival 25 e 26 settembre 2021:

Modolo Festival 2021, date, manifesto e programma

Eventi a Cagliari e nel Sud Sardegna:

CagliariFesta di fine estate a Marina Piccola24, 25 e 26 settembre 2021:

Marina Piccola, Cagliari

CagliariFesta della ceramica a Cagliari25 e 26 settembre 2021

Decimomannu Santa Greca 2021dal 24 al 28 settembre 2021:

Santa Greca 2021 Decimomannu

Quartucciu Cin Cin Cannonau a Quartucciudal 22 settembre al 1 ottobre 2021:

Con Cin Cannonau Quartucciu 2021, date e programma

Assemini/CagliariFesta della raccolta del saledal 18 al 26 settembre 2021

SanluriCantine Aperte in Vendemmia 2021 a Su Entu26 settembre 2021

SanluriGiornate Medievali al castello giudicale di Sanluri 25 e 26 settembre 2021

Sinnai – L’arte dell’intreccio: “Una mostra per la 35ͣ fiera del cestino” – dal 4 al 30 settembre 2021:

L'arte dell'intreccio in mostra a Sinnai

Altri cartelloni di eventi nel sud Sardegna:

  • Eventi settembre 2021 a Cagliari
  • Eventi Estate 2021 a Teulada, ecco il programma di settembre 2021
  • Eventi Settembre 2021 a Sant’Antioco
  • Eventi del weekend a Pula

————

Nota bene: Data la mole di eventi segnalati è possibile la presenza di qualche refuso, prima di partire controllate sempre il link fonte, anche per eventuali aggiornamenti, che al tempo del Covid sono ancora più probabili e repentini. Grazie e buon divertimento!

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: