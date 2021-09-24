Weekend 24, 25, 26 settembre 2021, ecco gli eventi e le sagre in Sardegna: buongiorno e buon fine settimana, rieccoci con l’articolo che riassume i più importanti appuntamenti del fine settimana in Sardegna: il 24, 25, 26 settembre 2021 in Sardegna.

Diciamo subito che è saltato l’appuntamento forse più atteso, quello con Autunno in Barbagia a Orani, che è stato annullato per questioni organizzative. Siamo in attesa di capire se e come Autunno in Barbagia proseguirà a ottobre, al momento non sono giunte comunicazioni.

In compenso ci sono tantissimi appuntamenti di rilievo, soprattutto per i wine lovers, con manifestazioni e degustazioni guidate a Golfo Aranci, Galtellì, Quartucciu e Sanluri. Da non perdere anche il motomondiale di motonautica a Cagliari con il villaggio street food ed espositori a Marina Piccola dove ci celebrerà la Festa di fine estate, proprio in occasione dell’ennesima ondata di caldo anomalo sulla Sardegna.

Un evento a cui tengo particolarmente è la prima giornata, stasera, di Sardinia Caput Mundi a Cuglieri, per far ripartire il Montiferru dopo i devastanti incendi estivi. Sabato e domenica invece grande festa a Modolo, vicino a Bosa, tra degustazioni, musica e cultura.

E’ anche il weekend di Santa Greca a Decimomannu, che per il secondo anno consecutivo si svolgerà senza bancarelle e programma civile, in compenso domenica ci sono (almeno) i fuochi d’artificio. Entra nel vivo anche la festa patronale di Alghero, con il suo immenso cartellone di eventi. Si noti come le località turistiche siano più abituate a organizzare grandi cartelloni di eventi anche al tempo delle restrizioni anti Covid-19.

Infine è il weekend delle Giornate Europee del Patrimonio, con tanti eventi in tutta l’isola. Diverse anche le rievocazioni storiche. Ma vediamo subito tutti gli eventi da vivere questo weekend, prima però vi ricordiamo che – in caso di refusi o segnalazioni di nuovi eventi – potete inviarci un messaggio sulla nostra pagina Facebook dedicata.

Tutta la Sardegna:

Diverse località della Sardegna – Giornate Europee del Patrimonio – 25 e 26 settembre 2021:

Eventi del weekend in Gallura:

Golfo Aranci – diVino in Vino a Golfo Aranci – 24, 25 e 26 settembre 2021:

Altri cartelloni di eventi in Gallura:

Eventi del weekend nel nord ovest della Sardegna:

Alghero – Sant Miquel Festival 2021 – dal 17 settembre al 3 ottobre 2021:

Sassari – Sardegna Estate 1943 (rievocazione storica) – 25 e 26 settembre 2021:

Eventi in provincia di Nuoro:

Galtellì – EnoGalte 2021 – 25 settembre 2021:

Altri cartelloni di eventi in provincia di Nuoro:

Estate Siniscolese 2021, ecco il programma completo di Settembre

Eventi in provincia di Oristano:

Cuglieri – Sardinia Anima Mundi 2021 – 24 settembre, 2 e 3 ottobre 2021:

Modolo – Modolo Festival – 25 e 26 settembre 2021:

Eventi a Cagliari e nel Sud Sardegna:

Cagliari – Festa di fine estate a Marina Piccola – 24, 25 e 26 settembre 2021:

Cagliari – Festa della ceramica a Cagliari – 25 e 26 settembre 2021

Decimomannu – Santa Greca 2021 – dal 24 al 28 settembre 2021:

Quartucciu – Cin Cin Cannonau a Quartucciu – dal 22 settembre al 1 ottobre 2021:

Assemini/Cagliari – Festa della raccolta del sale – dal 18 al 26 settembre 2021

Sanluri – Cantine Aperte in Vendemmia 2021 a Su Entu – 26 settembre 2021

Sanluri – Giornate Medievali al castello giudicale di Sanluri – 25 e 26 settembre 2021

Sinnai – L’arte dell’intreccio: “Una mostra per la 35ͣ fiera del cestino” – dal 4 al 30 settembre 2021:

Altri cartelloni di eventi nel sud Sardegna:

Eventi settembre 2021 a Cagliari

Eventi Estate 2021 a Teulada , ecco il programma di settembre 2021

Eventi Settembre 2021 a Sant'Antioco

Eventi del weekend a Pula

Nota bene: Data la mole di eventi segnalati è possibile la presenza di qualche refuso, prima di partire controllate sempre il link fonte, anche per eventuali aggiornamenti, che al tempo del Covid sono ancora più probabili e repentini. Grazie e buon divertimento!

