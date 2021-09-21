Cin Cin Cannonau a Quartucciu, ecco il programma completo, tra incontri e degustazioni: dopo aver toccato, durante l’estate, le più famose località turistica della Sardegna, la mostra “Cin Cin Cannonau” chiude il suo tour isolano alla Domus Art di Quartucciu, dal 22 settembre al 1 ottobre 2021.

La mostra, lo ricordiamo, è nata per divulgare e promuovere la storia e le qualità del vitigno del Cannonau, che viene raccontato dal tempo dei nuragici fino ai giorni nostri, attraverso pannelli bilingue, grafici, foto, didascalie e testi. Insomma, tutti i 3mila anni di storia del Cannonau in Sardegna.

A corollario della mostra numerosi incontri per un’intera settimana tra “banchi d’assaggio”, “degustazioni guidate”, “chiacchiere di vino” e il “salotto enogastronomico”. Novità della tappa di Quartucciu sono le due serate all’insegna di musica jazz live e degustazioni.

Il Cannonau:

Cannonau di Sardegna, la DOC madre; Cannonau Classico, Nepente di Oliena, Cannonau di Jerzu e Cannonau Capo Ferrato sono le sottozone di produzione frutto della storia ultra millenaria del Cannonau in Sardegna, che nel frattempo è diventato il quarto vitigno da vino a bacca rossa più coltivato al mondo (con nomi diversi, come il “grenache“).

Programma Cin Cin Cannonau Quartucciu 2021:

Mercoledì, 22 settembre 2021 – dalle ore 18,30 alle 21,30 – Jazz&Wine : degustazione di vini accompagnata da buona musica dal vivo, con l’esibizione del duo “Connessione Affine” con Matteo Costa al contrabbasso e Mauro Pani alla chitarra

Eventi Cin Cin Cannonanu su prenotazione:

Ricordiamo che l’ingresso alla mostra è libero così come le attività di degustazione serali alle quali si accede solo su prenotazione. Telefonare al 338 91 69 211

Per maggiori informazioni, aggiornamenti e prenotazioni:

Cin Cin Cannonau è organizzata dall’ “Associazione Botteghe in Piazza“, finanziata dalla “Fondazione Sardegna” e dai Comuni che la ospitano, con il patrocinio della “Fondazione Italiana Sommelier“. Per la realizzazione dell’iniziativa, Botteghe in Piazza si è avvalsa della collaborazione di “Campagna Amica Cagliari” e ha raccolto l’adesione di 26 Cantine e 7 aziende agroalimentari dell’Isola.

