Tre bicchieri 2021 del Gambero Rosso, scopriamo tutti vini della Sardegna premiati dal Gambero Rosso: arriva l’autunno e che non esso cominciano le anticipazioni sulle guide di prossima uscita. il Gambero Rosso ad esempio ha già pubblicato la lista dei vini sardi premiati quest’anno con i 3 bicchieri, in attesa dell’uscita della “Guida ai vini d’Italia 2022“.

La parola d’ordine quest’anno è varietà, che molto quasi sempre fa rima con qualità. Così spiegano gli esperti della prestigiosa guida enologica:

La forza del territorio. Se dovessimo dare un titolo all’edizione 2022 non avremmo dubbi. È da un po’ di anni che si evince, ma con gli ultimi assaggi ciò emerge in maniera chiara: la Sardegna è una regione fatta da tanti territori, molto diversi tra loro e che si esprimono con altrettanta diversità anche se vengono coltivate le stesse varietà. Poi ci sono, ovviamente, le anime dei vitigni tradizionali che danno ulteriore forza a ciascun areale.

E giù la lista di vini e di territori, di vitigni e cantine, tutti con un proprio carattere ben definito: il Nuragus di Cagliari, il Semidano di Mogoro, il Torbato di Alghero, la Vernaccia di Oristano, la Malvasia di Bosa, il Nasco del Parteolla, il Cannonau di Serdiana, Mamoiada, Oliena e Monti, il Bovale di Terralba, del Mandrolisai e della Marmilla, il Carignano del Sulcis, il Cagnulari nel nord-ovestdella Sardegna; il Nieddera della provincia di Oristano, la Monica nella provincia di Cagliari, oltre al Sobi di Neoneli.

D’altronde il settore della viticultura e quello dell’enologia negli ultimi anni in Sardegna stanno facendo passi da gigante, si pensi ad alcuni premi di valore assoluto conquistati recentemente dalle produzioni e dalle cantine isolane:

Ma soprattutto vediamo subito i 14 vini sardi premiati dal Gambero Rosso per il 2022, un’etichetta in meno dello scorso anno.

Tre Bicchieri 2021 Sardegna, elenco vini premiati:

Alghero Cabernet Ris. Marchese di Villamarina 2017 Sella & Mosca Cannonau di Sardegna 2019 Corda Cannonau di Sardegna Cl. Dule 2018 Gabbas Cannonau di Sardegna L’Ora Grande 2019 Contralta Carignano del Sulcis 6Mura Ris. 2018 Giba Carignano del Sulcis Sup. Terre Brune 2017 Santadi Nuracada 2019 Audarya Sobi 2019 Bentu Luna Turriga 2017 Argiolas Vermentino di Gallura Petrizza 2020 Masone Mannu Vermentino di Gallura Sup. Maìa 2019 Siddùra Vermentino di Gallura Sup. Sciala 2020 Surrau Vermentino di Sardegna Stellato 2020 Pala Vermentino di Sardegna Tuvaoes 2020 Cherchi

