Tre Bicchieri 2022: Ecco i tutti vini sardi premiati dal Gambero Rosso!
Tre bicchieri 2021 del Gambero Rosso, scopriamo tutti vini della Sardegna premiati dal Gambero Rosso: arriva l’autunno e che non esso cominciano le anticipazioni sulle guide di prossima uscita. il Gambero Rosso ad esempio ha già pubblicato la lista dei vini sardi premiati quest’anno con i 3 bicchieri, in attesa dell’uscita della “Guida ai vini d’Italia 2022“.
La parola d’ordine quest’anno è varietà, che molto quasi sempre fa rima con qualità. Così spiegano gli esperti della prestigiosa guida enologica:
La forza del territorio. Se dovessimo dare un titolo all’edizione 2022 non avremmo dubbi. È da un po’ di anni che si evince, ma con gli ultimi assaggi ciò emerge in maniera chiara: la Sardegna è una regione fatta da tanti territori, molto diversi tra loro e che si esprimono con altrettanta diversità anche se vengono coltivate le stesse varietà. Poi ci sono, ovviamente, le anime dei vitigni tradizionali che danno ulteriore forza a ciascun areale.
E giù la lista di vini e di territori, di vitigni e cantine, tutti con un proprio carattere ben definito: il Nuragus di Cagliari, il Semidano di Mogoro, il Torbato di Alghero, la Vernaccia di Oristano, la Malvasia di Bosa, il Nasco del Parteolla, il Cannonau di Serdiana, Mamoiada, Oliena e Monti, il Bovale di Terralba, del Mandrolisai e della Marmilla, il Carignano del Sulcis, il Cagnulari nel nord-ovestdella Sardegna; il Nieddera della provincia di Oristano, la Monica nella provincia di Cagliari, oltre al Sobi di Neoneli.
D’altronde il settore della viticultura e quello dell’enologia negli ultimi anni in Sardegna stanno facendo passi da gigante, si pensi ad alcuni premi di valore assoluto conquistati recentemente dalle produzioni e dalle cantine isolane:
- Siddùra è la cantina italiana del 2021 per il Vinitaly
- Vernaccia di Oristano Antico Gregori ’76 è il Vino da Meditazione 2021 per il Gambero Rosso
- Vinitaly 2019, il Serranu di Monti è il miglior vino rosso d’Italia!
Ma soprattutto vediamo subito i 14 vini sardi premiati dal Gambero Rosso per il 2022, un’etichetta in meno dello scorso anno.
Tre Bicchieri 2021 Sardegna, elenco vini premiati:
- Alghero Cabernet Ris. Marchese di Villamarina 2017 Sella & Mosca
- Cannonau di Sardegna 2019 Corda
- Cannonau di Sardegna Cl. Dule 2018 Gabbas
- Cannonau di Sardegna L’Ora Grande 2019 Contralta
- Carignano del Sulcis 6Mura Ris. 2018 Giba
- Carignano del Sulcis Sup. Terre Brune 2017 Santadi
- Nuracada 2019 Audarya
- Sobi 2019 Bentu Luna
- Turriga 2017 Argiolas
- Vermentino di Gallura Petrizza 2020 Masone Mannu
- Vermentino di Gallura Sup. Maìa 2019 Siddùra
- Vermentino di Gallura Sup. Sciala 2020 Surrau
- Vermentino di Sardegna Stellato 2020 Pala
- Vermentino di Sardegna Tuvaoes 2020 Cherchi
