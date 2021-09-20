Aeroporto di Cagliari, un quintale di sabbia sequestrato in un solo weekend!

Aeroporto di Cagliari, un quintale di sabbia sequestrato nell’ultimo fine settimana: settembre e la fine dell’estate sono il periodo nel quale negli aeroporti sardi si registrano i maggiori sequestri di sabbia portata via dai turisti come ricordo.

Il perché è facilmente intuibile, gli arenili sono meno frequentati, specie durante la settimana, perciò è più facile riempire una bottiglietta di sabbia senza essere visti.

Peccato che poi i nodi vengano al pettine in aeroporto, pensate che solo nell’ultimo weekend e solo presso lo scalo di Cagliari-Elmas, è stato sequestrato un quintale di sabbia e piccoli ciottoli.

Tra le spiagge saccheggiate da maleducati e menefreghisti, rientrano alcuni degli arenili più belli dell’isola: le spiagge di Chia, Costa Rei e Villasimius, ma anche Piscinas e Porto Pino, non manca mai Is Arutas ( due settimane fa, in un colpo solo, erano stati sequestrati ben 15 chili di preziosi chicchi di quarzo di Is Arutas), stavolta presenti anche Cala Mariolu e Cala Luna.

Sabbia e ciottoli adesso verranno riportati nel luogo d’origine, mentre per i turisti è certa una bella sanzione amministrativa.

Copyright: notizia e foto di “Sardegna rubata e depredata“