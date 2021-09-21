diVino in Vino a Golfo Aranci, ecco il programma del 24, 25 e 26 settembre 2021!

diVino in Vino, ecco il programma della rassegna enologica di Golfo Aranci, il 24, 25 e 26 settembre 2021: si svolgerà nel prossimo weekend la prima edizione di “diVino in Vino“, l’evento enogastronomico diffuso alla scoperta delle eccellenze enologiche della Sardegna che si svolgerà per le vie del celebre borgo turistico balneare gallurese (guarda il video delle spiagge più belle di Golfo Aranci).

L’appuntamento da venerdì a domenica prossima – il 24, 25 e 26 settembre 2021 – nelle vie, nei ristoranti e nelle attività commerciali di Golfo Aranci. La degustazione vedrà la presenza di diversi produttori sardi che saranno a disposizione dei visitatori per illustrare le caratteristiche organolettiche e sensoriali dei loro vini.

Durante l’evento sono previsti anche musica e spettacoli.

Programma diVino in Vino a Golfo Aranci:

Venerdì, 24 settembre 2021:

ore 20,30 – Ristoranti di Golfo Aranci – A cena con i Sommelier : una cena degustazione eno-gastronomica costituita da un menù di 4 portate elaborate dallo Chef del ristorante in abbinamento con 4 vini (uno per ogni portata) scelti e presentati da un Sommelier dell’Associazione Italiana Sommelier Sardegna . I vini saranno selezionati per ogni piatto in base alle etichette fornite dalle cantine partecipanti all’evento.

Sabato, 25 settembre 2021:

dalle ore 18,00 – Degustazione per le Vie : passeggiando per le vie di Golfo Aranci , all’esterno delle attività commerciali come negozi, bar, hotel e centri servizi, si potranno degustare i vini delle cantine partecipanti alla manifestazione.

Domenica, 26 settembre 2021:

dalle ore 17,00 – Degustazione per le Vie : passeggiando per le vie di Golfo Aranci , all’esterno delle attività commerciali come negozi, bar, hotel e centri servizi, si potranno degustare i vini delle cantine partecipanti alla manifestazione.

L’evento è organizzato dal Comune di Golfo Aranci, l’agenzia di Eventi e Comunicazione Enjoy Communication in collaborazione con l’Associazione AIS Delegazione Gallura, delegata di zona Sommelier Attilia Medda e il contributo dell’enologo Andrea Pala, Presidente Nazionale Assoenologi Giovani nonché vincitore del Premio “Miglior Giovane Enologo Italiano 2021”.

