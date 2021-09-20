Vecchio rifugio di guerra riaffiora sotto il colle di Bonaria a Cagliari: avete presente i palazzi in corso di ristrutturazione lungo la salita che porta alla basilica di Bonaria? Quelli che si vedono da viale Bonaria guardando di sotto? Bene, durante tali lavori è tornato alla luce un vecchio tunnel utilizzato come rifugio anti aereo durante la seconda guerra mondiale. Lo rivela Marcello Polastri dell’associazione Sardegna Sotterranea.

Così spiega lo studioso del sottosuolo cagliaritano e non solo:

Il tunnel venne realizzato poco prima dello scoppio della seconda guerra mondiale e si addentra sotto la coltre di roccia calcarea che ospita la Basilica di Bonaria. In questo caso, il sotterraneo venne scavato per volere di chi cercò e per fortuna trovò scampo durante i temutissimi bombardamenti aerei.

Per quanto il tunnel sia di recente costruzione, a Cagliari non può mai mancare una leggenda popolare. La leggenda stavolta vedrebbe, in questo passaggio scavato nella roccia, un più antico collegamento che condurrebbe fin sotto le segrete del primitivo impianto del Castello di Bonaria. D’altronde sono diversi i passaggi laterali murati che alimentano qualsiasi suggestione.

Così spiegano gli speleologi di Sardegna Sotterranea:

Usato a lungo come deposito di masserizie, dimenticato perché celato a lungo dietro ad una fitta siepe, il rifugio ha rivisto la luce in questi giorni, grazie ai lavori per la ristrutturazione di una grande e bella Villa. Si tratta del rifugio degli abitanti di via Bottego e viale Bonaria, da valorizzare, perché una pagina di storia da studiare nelle scuole.