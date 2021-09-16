Sardegna tra le 25 isole più belle al mondo: la bellezza della Sardegna è per noi italiani fuor di dubbio, un’infinità di spiagge da sogno – letteralmente una dopo l’altra – , un interno selvaggio come pochi, tradizioni uniche e una cucina capace di convincere anche il visitatore più esigente. Ma quanto è conosciuta la Sardegna all’estero?

Se già in buona parte dell’Europa la Sardegna comincia ad essere un concetto più vago, nel resto del modo è spesso sconosciuta. Ecco perché è interessante il sondaggio del magazine di viaggio americano Travel + Leisure, che ha intervistato i propri visitatori per stilare le classifiche del “World Best Awards 2021” nell’anno del cinquantenario della rivista. Tutto ciò che di meglio c’è al mondo, tutte le esperienze migliori da fare. Una classifica simile, per molti versi a quelle stilate da TripAdvisor.

Per la cronaca ricordo che Travel + Leisure ha un traffico stimato di 8 milioni di visitatori al mese, con picchi di 9 e mezzo, per un totale di circa 100 milioni di lettori all’anno nel mondo (ma prevalentemente nordamericani).

Sardegna 16ma isola più bella al mondo:

E allora ecco che la Sardegna comprare tra le 25 isole più belle al mondo, anche se la sua posizione in classifica non è particolarmente alta. Anzi, la Sardegna si trova al 16mo posto tra le isole più belle al mondo, sopravanzata anche dalla Sicilia, che invece si colloca in TOP 10.

Ricordo che lo stesso magazine statunitense ha inserito alla stessa maniera, La Pelosa tra le 25 spiagge più belle al mondo.

Le 25 isole più belle al mondo:

Attenzione, non si parla solo di spiagge (una fissazione tutta italiana), ma di bellezze naturali, attrazioni, attività, gastronomia, accoglienza e via dicendo.

Mílos, Grecia Folegandros, Grecia St. Vincent and the Grenadines Madeira, Portogallo Andaman Islands, India Sicilia, Italia Koh Samui, Thailandia Bali, Indonesia Isola di Hawaii, USA Galápagos, Ecuador Kauai, Hawaii, USA Maui, Hawaii, USA Santorini, Grecia Maldive Hvar e Dalmazia, Croazia Sardegna , Italia Harbour Island, Bahamas Aruba Palawan, Flippine St. Lucia Maiorca, Spagna Anguilla Eleuthera, Bahamas Seychelles Sri Lanka

Insomma, bene, ma non benissimo. Malgrado la concorrenza di isole bellissime e località da sogno infatti, direi che la posizione della Sardegna è sottostimata. Perciò vi chiedo, cosa fare per far conoscere la nostra isola nel mondo?

RIMANI AGGIORNATO su cosa fare e cosa succede in Sardegna, ma anche su turismo, aerei, traghetti, trasporti interni e regolamenti vari sulla nostra pagina Facebook “Sardegna“, oppure sul nostro canale Telegram “Vacanze in Sardegna“.