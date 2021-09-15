Voli per la Sardegna, pazze offerte di Ryanair e Volotea, si parte da 4,99 e 9 euro: se avete voglia di godervi le temperature miti, se non estive dell’inizio dell’autunno sardo, con l’acqua del mare sufficientemente calda da permettere ancora di fare il bagno, se volete godere di eventi come Autunno in Barbagia o della magia della vendemmia, oppure se siete sardi che lavorano fuori e volete tornare a casa, allora date un’occhiata alle offerte di Ryanair e Volotea, con tanti voli diretti per la Sardegna da tutta Italia a prezzi davvero favorevoli a cura delle due compagnie aeree low cost.

Si parte da 4,99 euro con Ryanair, che serve gli aeroporti di Alghero e Cagliari ma non la Gallura; e da 9 euro con Volotea, senza voli scontati su Alghero, ma con tante offerte su Olbia e il sud Sardegna. Vediamo subito tutti i dettagli e tutte le rotte con voli in offerta.

Offerte Volotea per la Sardegna, da 9 euro:

L’offerta è valida se prenoti entro il 17 settembre 2021 (incluso) per volare da oggi e fino al 15 dicembre 2021, quindi fino alle soglie del Natale. Attenzione però, il numero di posti a questa tariffa indicata è limitato. La tariffa è infatti soggetta a disponibilità. Ricorda anche puoi cambiare il tuo volo fino a 7 giorni prima di volare senza alcun costo aggiuntivo, fatta eccezione per la differenza di tariffa che potrebbe esistere tra la prenotazione del volo e il momento di effettuare la modifica. Le tariffe fanno riferimento a voli di sola andata.

Voli Volotea in offerta per Cagliari :

Torino · Cagliari , da 9,00 euro

, da 9,00 euro Venezia · Cagliari , da 9,00 euro

, da 9,00 euro Verona · Cagliari, da 9,00 euro

Voli Volotea in offerta per Olbia :

Bologna · Olbia , da 9,00 euro

, da 9,00 euro Torino · Olbia , da 9,00 euro

, da 9,00 euro Venezia · Olbia , da 9,00 euro

, da 9,00 euro Verona · Olbia, da 9,00 euro

Offerte Ryanar per la Sardegna, da 4,99 euro:

In questo devi prenotare entro la fine di oggi (15 settembre 2021) per viaggiare da subito al 30 novembre 2021. Anche con Ryanair tutte le tariffe elencate sono soggette a disponibilità, mentre l’opzione “Zero spese di modifica” è soggetta ai termini e condizioni. Le modifiche devono essere effettuate almeno 7 giorni prima della partenza e verrà addebitata l’eventuale differenza tariffaria. Anche in questo caso, le tariffe proposte di seguito fanno riferimento a voli di sola andata.

Voli Ryanair in offerta per Cagliari :

Bari – Cagliari , da 7,99 euro

– , da 7,99 euro Bologna – Cagliari , da 7,99 euro

– , da 7,99 euro Brindisi – Cagliari , da 4,99 euro

– , da 4,99 euro Catania – Cagliari , da 7,99 euro

– , da 7,99 euro Cuneo – Cagliari , da 7,99 euro

– , da 7,99 euro Milano Bergamo – Cagliari , da 9,99 euro

– , da 9,99 euro Milano Malpensa – Cagliari , da 4,99 euro

– , da 4,99 euro Napoli – Cagliari , da 7,99 euro

– , da 7,99 euro Palermo – Cagliari , da 7,99 euro

– , da 7,99 euro Parma – Cagliari , da 7,99 euro

– , da 7,99 euro Perugia – Cagliari , da 7,99 euro

– , da 7,99 euro Pisa – Cagliari , da 7,99 euro

– , da 7,99 euro Rimini – Cagliari , da 7,99 euro

– , da 7,99 euro Roma Ciampino – Cagliari , da 9,99 euro

– , da 9,99 euro Torino – Cagliari , da 7,99 euro

– , da 7,99 euro Trieste – Cagliari , da 7,99 euro

– , da 7,99 euro Venezia Treviso – Cagliari , da 9,99 euro

– , da 9,99 euro Verona – Cagliari , da 7,99 euro

Voli Ryanair in offerta per Alghero :

Bari – Alghero , da 4,99 euro

– , da 4,99 euro Bologna – Alghero , da 7,99 euro

– , da 7,99 euro Catania – Alghero , da 4,99 euro

– , da 4,99 euro Milano – Bergamo – Alghero , da 7,99 euro

– Bergamo – , da 7,99 euro Milano – Malpensa – Alghero , da 4,99 euro

– Malpensa – , da 4,99 euro Napoli – Alghero , da 7,99 euro

– , da 7,99 euro Palermo – Alghero , da 4,99 euro

– , da 4,99 euro Pescara – Alghero , da 4,99 euro

– , da 4,99 euro Pisa – Alghero , da 7,99 euro

– , da 7,99 euro Venezia Treviso – Alghero , da 4,99 euro

Per maggiori info, aggiornamenti e prenotazioni:

Ricordiamo che per viaggiare in aereo è obbligatorio esibire il Green Pass. Ricordiamo anche che a far fede sono solo i siti delle compagnie aeree e che le tariffe potrebbero cambiare in ogni momento. Per maggiori dettagli su orari e giorni di partenza, tariffe, bagagli e via dicendo, vi consigliamo di visitare:

il sito di ufficiale di Volotea,

il sito web ufficiale di Ryanair.

