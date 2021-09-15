Voli continuità territoriale aerea Sardegna garantiti anche oltre il 15 ottobre 2021: ormai lo sapete, dal 15 ottobre Alitalia cesserà di operare e al suo posto ci sarà ITA, che ha già messo in vendita i biglietti, ma non per la Sardegna.

Le rotte con oneri di servizio pubblico (come, ad esempio, i voli sulla Sardegna) non sono in vendita poiché ITA non è assegnataria dei bandi di continuità territoriale e non può rilevare automaticamente tali rotte nel momento in cui Alitalia in Amministrazione Straordinaria cesserà le operazioni.

Adesso arriva la nota del Ministero dei trasporti che rassicura tutti:

I servizi aerei di continuità territoriale da e per la Sardegna, oggi affidati ad Alitalia, non subiranno interruzioni a causa della cessazione delle attività della compagnia il prossimo 15 ottobre.

Firmato il decreto, voli in continuità territoriale anche dopo il 15 ottobre 2021:

Il linguaggio è burocratico, ma il significato è chiaro, i coli in continuità territoriale proseguono:

Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha infatti firmato il decreto che stabilisce il regime per garantire che i servizi “onerati“, ossia di continuità territoriale disposti dallo Stato qualora il libero mercato non li assicuri (rotte da Cagliari, Olbia e Alghero, verso Roma Fiumicino e Milano Linate), possano proseguire anche dopo il 15 ottobre.

Ma non solo:

Nelle more della definizione di un nuovo progetto di servizi onerati – sul quale, dopo un fitto confronto, si è peraltro già ottenuta la sostanziale condivisione della Commissione europea – la Regione Sardegna può attivare immediatamente la selezione, con rito abbreviato, del vettore cui affidare per i prossimi sette mesi i voli da e per l’isola. Infatti, d’intesa con la Commissione europea, sono stati ravvisati nella cessazione delle attività di Alitalia gli estremi della “improvvisa interruzione del servizio”, prevista dall’articolo 16 comma 12 del Regolamento (CE) n. 1008/2008, che legittima la procedura abbreviata di affidamento. La selezione, in linea con le indicazioni di Bruxelles, avverrà applicando il nuovo regime di servizi onerati sul quale, come detto, si sta concludendo il confronto con la Commissione europea. In parallelo verranno completate le attività per l’affidamento a procedura ordinaria dei servizi di volo per la continuità territoriale su un arco temporale pluriennale

Vi terremo aggiornati.

