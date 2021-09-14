Sardegna, l’estate continua, con massime fino a 35 gradi fino a giovedì 16 settembre 2021: è stato finora un settembre estremamente godibile, con i cieli molto più tersi che a luglio e temperature elevate, ma lontane dalla calura estrema di agosto. Se togliamo quei 2 o 3 giorni di maltempo, è stato finora un settembre dal clima estivo, con le temperature massime che si sono collocate stabilmente attorno ai 30 gradi in gran parte della Sardegna.

Esattamente come in questo inizio di settimana, quando è tornata l’alta pressione africana, che si esprimerà con tutta la sua forza tra mercoledì 15 e giovedì 16 settembre 2021, quando sono attese temperature massime fino a 35 gradi, se non di più.

Massime anche oltre i 35 gradi in Sardegna:

Controllando le previsioni dei maggiori siti meteo, ad esempio, si leggono temperature attese per domani di 35.2 °C a Iglesias, 34.6 °C a Oristano, ma anche 34.4 °C ad Alghero secondo 3BMeteo.it; mentre il MeteoGiornale.it si ferma a 33.7 °C a Fluminimaggiore e 33.6 °C a Buggerru. Il più cauto MeteoGiuliacci.it da massime sui 31 gradi a Sassari e Oristano e 30 °C a Carbonia e Olbia.

Ancora peggio dopodomani, giovedì, con massime previste di 37.2 °C a Oristano, 35.3 °C a Iglesias, 34.8 °C ad Alghero e 34.1 °C a Sassari, sempre secondo 3BMeteo.it. Per il MeteoGiornale.it invece picco a Ballao con 36.1 °C, ma non si scherza neanche a Narcao e Nuxis con 35.2 °C. Per MeteoGiuliacci.it sono probabili 35 gradi a Oristano, 34 gradi a Carbonia e 32 a Macomer, Sanluri e Sassari.

Bisognerà aspettare sabato per avere una generale rinfrescata con massime sotto i 30 gradi. Attenzione però, già da domani potrebbero esserci isolati piovaschi pomeridiani (se non veri e propri temporali al giovedì), più probabili all’interno dell’isola.

Insomma, l’estate continua, perciò potete ancora togliervi qualche sfizio, ecco la mappa delle spiagge più belle della Sardegna!

