Festa Patronale Arzachena 2021, il 18 e 19 settembre 2021, con il concerto di Piero Pelù: si svolgeranno come sempre nel terzo fine settimana di settembre i festeggiamenti in onore di Sant’Isidoro, Sant’Antonio e Santa Maria della Neve ad Arzachena.

La festa patronale di Arzachena si svolgerà quindi nel prossimo weekend, il 18 e 19 settembre 2021, che assieme al programma religioso presenta anche un interessante programma civile, ancorché limitato, nel quale spicca il concerto di Piero Pelù.

Ma siamo pur sempre al tempo del Covid per cui, l’area spettacolo in località Tanca di Lu Palu (accanto al parco XVIII Novembre), sarà ad accesso contingentato, con massimo di 1.000 persone che potranno assistere a live ed esibizioni. Verrò misurata la temperatura e chiesto il green pass all’ingresso. In compenso tutti gli eventi sono gratuiti.

La festa fa parte del cartello degli eventi estivi in programma ad Arzachena a settembre 2021.

Programma festa patronale Arzachena 2021:

Sabato, 18 settembre 2021:

dalle ore 16,00 alle 18,40 – Itinerario in tutti i rioni per preghiere con il Comitato;

ore 19,00 – Tempio nuovo di Santa Maria della Neve – Celebrazione religiosa

dalle ore 17,00 alle 20,00 – Piazza Risorgimento – Magic party: giochi e intrattenimento per bambini, con giochi gonfiabili, musica, baby dance, bolle di sapone, trampoliere, giocoliere e zucchero filato

dalle ore 20,30 alle 23,00 – Centro storico – Musica dal vivo: Piazza Risorgimento – Silvia & Rosalba; Corso Garibaldi – Antonio e Giuseppe

:

Domenica, 19 settembre 2021:

ore 10,30 – Tempio nuovo di Santa Maria della Neve – Processione , percorso : partenza dal tempio nuovo di Santa Maria della Neve, proseguendo per viale Costa Smeralda fino a via Ruzittu, quindi si farà rientro al tempio;

ore 11,00 – Tempio nuovo di Santa Maria della Neve – Santa Messa

ore 19,30 – Tanca di Lu Palu – Angedras, il gruppo di musicisti locali apre la serata in musica

ore 21,00 – Tanca di Lu Palu – Spettacolo di cabaret del comico Uccio De Santis

; ore 22,30, Gigante Live Tour – Tanca di Lu Palu – Concerto di Piero Pelù e della sua band.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

L’organizzazione è del Comitato Fidali Arzachenesi 1981/1996 e della Parrocchia in collaborazione con la Pro Loco Arzachena e ad essi vi rimandiamo per avere maggiori dettagli e per eventuali aggiornamenti. Potete anche visitare la pagina Facebook del Comune di Arzachena.

Dove si trova Tanca su Palu ad Arzachena e come arrivaci:

Si tratta dell’area scelta anche per numerosi eventi estivi e per il mercato settimanale, proprio di fianco al parco XVIII Novembre di Arzachena.

