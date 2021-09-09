Allerta meteo sulla Sardegna per piogge e temporali: buona parte del sud est della Sardegna si è svegliato stamane sotto la pioggia, a tratti anche intensa, il grosso però deve ancora a venire, almeno a sentire la Protezione Civile della Sardegna, il cui ufficio ha diramato un’allerta meteo per pioggia e temporali per il periodo che va dalle ore 12:00 di oggi 9 settembre 2021 e fino alla mezzanotte di domani 10 settembre 2021 alle ore 6 del mattino sabato 11 settembre 2021 (prorogata).

AGGIORNAMENTO – PROROGATA L’ALLERTA METEO: il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo codice giallo per rischio idrogeologico e temporali a partire dalle ore 14:00 del 10 settembre 2021 e sino alle ore 05:59 di sabato 11 settembre 2021. Le aree allertate sono Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Tirso e Gallura. Secondo l’ANSA la proroga è fino alla mezzanotte di domani.

AGGIORNAMENTO: Nella giornata di oggi – venerdì, 10 settembre 2021 – diverse bombe d’acqua hanno colpito soprattutto il sud e nord est della Sardegna, con addirittura dei voli dirottati da Cagliari su Alghero proprio a causa del maltempo.

Secondo l’avviso di condizioni meteorologiche avverse diramato dalla Protezione Civile sarda, che ha colorato di giallo il sud/sud est della Sardegna, la situazione meteo generale sul Mediterraneo occidentale favorirà nelle prossime ore l’afflusso da sud-est di aria calda e umida di origine africana sul mediterraneo centrale.

Le previsioni meteo per giovedì 9 settembre 2021:

Perciò tarda mattinata di oggi (giovedì, 9 settembre 2021) si prevedono precipitazioni sparse sulla Sardegna meridionale e diffuse su quella sud-orientale, con cumulati fino a moderati. Saranno possibili temporali forti isolati o sparsi.

Le previsioni meteo per venerdì 10 settembre 2021:

Dalle prime ore di venerdì e per tutta la giornata (10 settembre 2021) si prevedono precipitazioni sparse sulla Sardegna occidentale e meridionale, diffuse su quella orientale, con cumulati fino a moderati. Saranno possibili temporali forti isolati o sparsi.

Ma soprattutto, nella durata complessiva del fenomeno i cumulati potranno essere elevati, specie sul settore orientale.

Ai temporali, prosegue il meteorologo della Protezione Civile, potranno essere associate forti raffiche di vento.

