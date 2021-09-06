Aeroporto di Cagliari, sequestrati 15 chili di sabbia di Is Arutas: proprio così, nonostante gli appelli, le campagna informative, nonostante diamo conto delle multe salata da pagare, sembra non cambiare nulla. Specie adesso che le spiagge sono meno frequentate ci sarà sempre l’incivile che proverà a riportarsi a casa un pezzo di Sardegna.

E allora non stupisce che nella sola giornata di ieri ben 15 chili di sabbia siano stati sequestrati all’eroporto di Cagliari, a turisti in ripartenza dopo aver passato le vacanze nell’isola.

Non solo 15 chili di sabbia, ma 15 chili di preziosi chicchi di quarzo rubati a Is Arutas, alcune bottigliette persino in confezione regalo, con nastrino e messaggio emozionale. Un comportamento particolarmente grave: uno perché la sabbia di Is Arutas è più preziosa di tutte le altre, visto che non ci sono nuovi apporti di sedimenti; due, perché il tono del messaggio lascia trasparire una spensieratezza davvero sorprendente, violano la legge e se ne fregano, con una noncuranza davvero eccezionale.

Vi lascio al messaggio della pagina Facebook “Sardegna rubata e depredata“, che ha pubblicato la foto:

Testo bilingue Nci cherit una passièntzia chi no fait a ddu crei. Tenit gana unu de nci ponni is averigus in sa plaja,… Pubblicato da Sardegna Rubata e Depredata su Domenica 5 settembre 2021

