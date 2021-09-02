Aeroporto Cagliari, ad agosto 2021 aumento del 37% dei passeggeri: arrivano i dati dell’estate per l’aeroporto di Cagliari che sono all’insegna della ripresa del traffico passeggeri. Partiamo dal mese di agosto, che ha visto un aumento del traffico passeggeri del +37% rispetto al 2020, arrivando a valori vicini a quelli dell’ultimo anno pre Covid (il 2019).

In particolare, molto alto è stato il traffico nell’ultimo weekend di agosto, grazie al flusso di rientro dei vacanzieri, che defluiscono dalla nostra isola. I passeggeri in arrivo e partenza all’Aeroporto di Cagliari da venerdì 27 a lunedì 30 agosto 2021 sono stati ben 74.000.

Record di passeggeri italiani ad agosto 2021:

Da segnalare che sono cresciuti con identica percentuale sia i passeggeri italiani che quelli stranieri. Ma non solo il dato di passeggeri italiani transitati ad agosto 2021 rappresenta il nuovo record dello calo cagliaritano per il mese più importante dell’estate. Sì, superiore persino al dato record dell’agosto 2019!

I dati dell’estate e dei primi 8 mesi del 2021:

Per quanto riguarda invece l’intera estate 2021, i dati complessivi raccolti nei mesi di giugno, luglio e agosto indicano che presso il terminal dell’aeroporto del sud Sardegna sono passati circa 1.250.000 viaggiatori.

Il bilancio dei primi 8 mesi del 2021 (da gennaio ad agosto), indicano un aumento del +27% dei passeggeri transitati nello scalo cagliaritano rispetto all’identico periodo dello scorso anno.

85 destinazioni raggiungibili da Cagliari:

La stagione Summer 2021 prevedeva un’offerta di voli molto ampia e molto varia, con 85 destinazioni italiane ed europee raggiungibili da Cagliari con voli diretti di linea, 20 dei quali nuovi collegamenti. Verso l’estero ricordo le 46 rotte verso 17 differenti Nazioni.

