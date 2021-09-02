Beata Vergine della Difesa 2022 a Stintino: al termine di un’estate che ha visto la grande ripresa degli eventi in tutta la Sardegna, dopo gli anni bui della pandemia, il comune di Stintino ha pubblicato il programma dei festeggiamenti in onore della Santa Patrona del paese: la Beata Vergine della Difesa. La festa patronale di Stintino si svolgerà infatti il 7, 8, 9, 10 e 18 settembre 2022 .

Da non perdere la serata dell’ 8 settembre 2022 – il giorno principale dei festeggiamenti, che quest’anno cade di giovedì – durante la quale si svolgeranno la processione a mare, la degustazione di vino e biscotti, i fuochi d’artificio e il grande festival musicale con Dolcenera, Gemelli diversi e Dj Matrix.

Il sabato successivo, il 10 settembre 2022, sarà invece la volta della sagra del pesce e della musica etnica. Ma vediamo subito l’intero programma della festa, civile e religioso.

Programma festa patronale Stintino 2022:

Mercoledì, 7 settembre 2022:

ore 18:00 – Vespri solenni

ore 22:00 – I Musicanti in concerto

Giovedì, 8 settembre 2022:

ore 10:00 – Chiesa Parrocchiale dell’Immacolata Concezione – Messa solenne con panegirico

ore 17:00 – Piazza dei 45 – Deposizione della corona d’allora presso la lapide dei caduti

ore 18:00 – Santa messa

a seguire – Processione fino al porto con il simulacro della Vergine, con deposizione della corona d’allora in memoria dei caduti in mare e accompagnamento dei costumi sardi

con il simulacro della Vergine, con deposizione della corona d’allora in memoria dei caduti in mare e accompagnamento dei costumi sardi ore 19:30 – Piazza del Comune – Degustazione di vino e biscotti

ore 21:00 – Spettacolo pirotecnico con i fuochi d’artificio

ore 22:00 – Festival musicale con: Dolcenera Gemelli diversi Dj Matrix

con:

Venerdì, 9 settembre 2022:

ore 11:00 – Albero della cuccagna a mare

ore 15:30 – Piazza largo cala d’Oliva – Giochi per bambini

ore 22:00 – Gavino Ruggiu e la sua band “Musica di tutti i tempi“

Sabato, 10 settembre 2022:

ore 19:00 – Piazza dei 45 – Sagra del pesce

ore 20:00 – Piazza dei 45 – Premiazione gare sportive

ore 21:30 – Etnocover in concerto

Domenica, 18 settembre 2022:

ore 14:00 – Elezione nuovo obriere

ore 18:00 – Santa messa con processione e passaggio della bandiera

ore 19:30 – Degustazione in piazza con vino, biscotti e musica

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Il programma dei festeggiamenti è stato patrocinato dal Comune di Stintino, realizzato dal priore e dalla Confraternita con la partecipazione della Pro loco stintinese e il contributo di ”Salude & trigu”, il progetto per gli eventi nel Nord Sardegna della Camera di commercio di Sassari. Ad essi vi rimandiamo per maggiori dettagli ed eventuali aggiornamenti.

Come si arriva a Stintino? (mappa):

Stintino si trova nell’estremo nord ovest della Sardegna, al margine sinistro del golfo dell’Asinara, èproprio di fronte all’isola parco nazionale. Vi si arriva da Porto Torres seguendo la SP34 (se percorrete un pezzo di SP35 arrivate prima).

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: