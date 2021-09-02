Festa Beata Vergine della Difesa 2022 a Stintino, ecco il programma del 7, 8, 9, 10 e 18 settembre 2022!
Beata Vergine della Difesa 2022 a Stintino: al termine di un’estate che ha visto la grande ripresa degli eventi in tutta la Sardegna, dopo gli anni bui della pandemia, il comune di Stintino ha pubblicato il programma dei festeggiamenti in onore della Santa Patrona del paese: la Beata Vergine della Difesa. La festa patronale di Stintino si svolgerà infatti il 7, 8, 9, 10 e 18 settembre 2022.
Da non perdere la serata dell’ 8 settembre 2022 – il giorno principale dei festeggiamenti, che quest’anno cade di giovedì – durante la quale si svolgeranno la processione a mare, la degustazione di vino e biscotti, i fuochi d’artificio e il grande festival musicale con Dolcenera, Gemelli diversi e Dj Matrix.
Il sabato successivo, il 10 settembre 2022, sarà invece la volta della sagra del pesce e della musica etnica. Ma vediamo subito l’intero programma della festa, civile e religioso.
Programma festa patronale Stintino 2022:
Mercoledì, 7 settembre 2022:
- ore 18:00 – Vespri solenni
- ore 22:00 – I Musicanti in concerto
Giovedì, 8 settembre 2022:
- ore 10:00 – Chiesa Parrocchiale dell’Immacolata Concezione – Messa solenne con panegirico
- ore 17:00 – Piazza dei 45 – Deposizione della corona d’allora presso la lapide dei caduti
- ore 18:00 – Santa messa
- a seguire – Processione fino al porto con il simulacro della Vergine, con deposizione della corona d’allora in memoria dei caduti in mare e accompagnamento dei costumi sardi
- ore 19:30 – Piazza del Comune – Degustazione di vino e biscotti
- ore 21:00 – Spettacolo pirotecnico con i fuochi d’artificio
- ore 22:00 – Festival musicale con:
- Dolcenera
- Gemelli diversi
- Dj Matrix
Venerdì, 9 settembre 2022:
- ore 11:00 – Albero della cuccagna a mare
- ore 15:30 – Piazza largo cala d’Oliva – Giochi per bambini
- ore 22:00 – Gavino Ruggiu e la sua band “Musica di tutti i tempi“
Sabato, 10 settembre 2022:
- ore 19:00 – Piazza dei 45 – Sagra del pesce
- ore 20:00 – Piazza dei 45 – Premiazione gare sportive
- ore 21:30 – Etnocover in concerto
Domenica, 18 settembre 2022:
- ore 14:00 – Elezione nuovo obriere
- ore 18:00 – Santa messa con processione e passaggio della bandiera
- ore 19:30 – Degustazione in piazza con vino, biscotti e musica
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Il programma dei festeggiamenti è stato patrocinato dal Comune di Stintino, realizzato dal priore e dalla Confraternita con la partecipazione della Pro loco stintinese e il contributo di ”Salude & trigu”, il progetto per gli eventi nel Nord Sardegna della Camera di commercio di Sassari. Ad essi vi rimandiamo per maggiori dettagli ed eventuali aggiornamenti.
Come si arriva a Stintino? (mappa):
Stintino si trova nell’estremo nord ovest della Sardegna, al margine sinistro del golfo dell’Asinara, èproprio di fronte all’isola parco nazionale. Vi si arriva da Porto Torres seguendo la SP34 (se percorrete un pezzo di SP35 arrivate prima).
