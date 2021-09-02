Orgosolo, ecco il murale dedicato a Gino Strada!

Murale dedicato a Gino Strada a Orgosolo: Orgosolo, nel cuore della Barbagia, è celebre per i sui murales, molti dei quali di denuncia sociale e a sfondo politico. Adesso il paese ospita un nuovo murale dedicato a Gino Strada, il medico fondatore di Emergency, che ci ha lasciato il 13 agosto 2021.

Non solo il faccione bonario ma risoluto di Gino Strada disegnato in nero su sfondo bianco, ma anche due frasi emblematiche. La prima dello stesso Gino Strada:

Io non sono pacifista. Io sono contrario alla guerra. Gino Strada

La seconda una poesia in limba dedicata a Gino Strada dal poeta orgolese ziu Juvanne Pira:

Cada gutiu de sudore cad’ora de libertate, tot’ ispesos pro amore de s’intrea umanidade. Juvanne Pira

Che in italiano diventa:

Ogni goccio di sudore ogni ora di libertà, tutti spesi per l’intera umanità.

Il murale si trova nel rione di Zarinu, al centro del paese, a due passi da Corso Repubblica. A crearlo l’artista locale Teresa Podda, coadiuvata da Maria Luisa Monni, Antonello Salis, Simona Biscu e Nicola Biscu, che così spiegano all’ANSA:

Abbiamo voluto omaggiare Gino Strada, che ha dedicato tutta la sua vita agli altri, ma attraverso questo murale vogliamo anche che il suo esempio venga ricordato tutti i giorni. Teresa Podda

Questo il post su Facebook:

**** Cada gutiu de sudore cad’ora de libertade, tot’ispesos pro amore de s’intrèa umanidade. Non potevamo non… Pubblicato da Teresa Podda Orgosolo su Mercoledì 1 settembre 2021

Come dare loro torto?

