Stalattiti nello zaino trafugate dalle grotte d’Ogliastra, ecco cos’hanno dimenticato dei turisti tedeschi: a volte le analisi che si leggono sono superficiali, sembrava quasi che l’invasione dei turisti italiani, che quest’anno hanno soppiantato gli stranieri, fosse stata la causa di tutti i problemi dell’estate sarda.

Poi si leggono notizie come questa e si capisce che il degrado morale e l’inciviltà avanzano ovunque in Europa, specie quando dai Paesi più ricchi ci si muove verso il Mediterraneo e allora sembra che tutto diventi dovuto.

Come i giovani turisti tedeschi che hanno scordato uno zaino in un ristorante di Tortolì, con al suo interno spezzoni di stalagmiti e stalattiti trafugati da una delle tante cavità dell’Ogliastra.

Migliaia di anni per crearle e pochi secondi per spezzarle e portarsele a casa. Purtroppo i turisti si sono volatilizzati ed hanno pagato in contanti, praticamente impossibile risalire a loro.

La storia la raccontano gli amici di Sardegna Rubata e Depredata:

Cosa può passare nella testa di persone che compiono un gesto del genere? Non sappiamo come si chiamano né dove abitano… Pubblicato da Sardegna Rubata e Depredata su Domenica 29 agosto 2021

Legittima la riflessione finale:

Resta solo il profondo rammarico e il senso di impotenza che derivano da comportamenti criminali e inaccettabili come questo, e rimane irrisolto il quesito se è realmente questo il genere di turismo per niente sostenibile e del tutto irrispettoso del quale abbiamo bisogno?

Ma come si fa a scegliere quale turista si vuole? Come si fa a lasciar fuori ignoranti e incivili? Come si fa a controllare un territorio così vasto?

