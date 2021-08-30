Spiaggia Rosa di Budelli, in arrivo le telecamere di sorveglianza!

Daniele Puddu 30 Agosto 2021
Spiaggia rosa di Budelli, nuovi cartelli informativi

Spiaggia Rosa di Budelli, in arrivo le telecamere di sorveglianza: lo abbiamo visto a più riprese, questa è l’estate dei cafoni e degli incivili, dalla sabbia alle nacchere di mare, dalle stalattiti a chissà cos’altro. I predoni travestiti da turisti stanno saccheggiando la Sardegna, malgrado le multe altissime, da 500 a 3mila euro. E allora occorre difendersi.

Bene, il consiglio direttivo del 27 agosto 2021 del Parco Nazionale della Maddalena ha deciso alcune misure per favorire lo sviluppo dell’area protetta. Due gli interventi previsti a Cala di Roto, meglio conosciuta come la spiaggia rosa di Budelli:

  • Progetto per la sorveglianza della Spiaggia Rosa: approvato il piano che prevede l’installazione di telecamere che permetteranno di vigilare in tempo reale dia l’arenile che la casa. Verranno utilizzati i fondi raccolti dalla scuola di Mosso assieme al WWF per contribuire a rendere pubblica l’Isola di Budelli.
  • Efficientamento energetico della casa di Cala di Roto: è la famosa casa del custode di Budelli che diventerà un centro di educazione ambientale. Verranno realizzati un sistema energetico autonomo, gli impianti idrici, fognari e di depurazione.

Previsto anche il rifacimento delle passerelle e del sistema dunale, ma di questo vi avevamo già parlato. Lo scopo è quello di rendere più fruibile l’isola di Budelli, nel pieno rispetto dell’ambiente.

Certo non il solo problema che il parco nazionale della Maddalena deve risolvere, ma è senz’altro un passo nella giusta direzione.

