Spiaggia Rosa di Budelli, in arrivo le telecamere di sorveglianza: lo abbiamo visto a più riprese, questa è l’estate dei cafoni e degli incivili, dalla sabbia alle nacchere di mare, dalle stalattiti a chissà cos’altro. I predoni travestiti da turisti stanno saccheggiando la Sardegna, malgrado le multe altissime, da 500 a 3mila euro. E allora occorre difendersi.

Bene, il consiglio direttivo del 27 agosto 2021 del Parco Nazionale della Maddalena ha deciso alcune misure per favorire lo sviluppo dell’area protetta. Due gli interventi previsti a Cala di Roto, meglio conosciuta come la spiaggia rosa di Budelli:

Progetto per la sorveglianza della Spiaggia Rosa : approvato il piano che prevede l’installazione di telecamere che permetteranno di vigilare in tempo reale dia l’arenile che la casa. Verranno utilizzati i fondi raccolti dalla scuola di Mosso assieme al WWF per contribuire a rendere pubblica l’Isola di Budelli .

: approvato il piano che prevede l’installazione di telecamere che permetteranno di vigilare in tempo reale dia l’arenile che la casa. Verranno utilizzati i fondi raccolti dalla scuola di Mosso assieme al WWF per contribuire a rendere pubblica l’Isola di . Efficientamento energetico della casa di Cala di Roto: è la famosa casa del custode di Budelli che diventerà un centro di educazione ambientale. Verranno realizzati un sistema energetico autonomo, gli impianti idrici, fognari e di depurazione.

Previsto anche il rifacimento delle passerelle e del sistema dunale, ma di questo vi avevamo già parlato. Lo scopo è quello di rendere più fruibile l’isola di Budelli, nel pieno rispetto dell’ambiente.

Certo non il solo problema che il parco nazionale della Maddalena deve risolvere, ma è senz’altro un passo nella giusta direzione.

RIMANI AGGIORNATO su cosa fare e cosa succede in Sardegna, ma anche su turismo, aerei, traghetti, trasporti interni e regolamenti vari sulla nostra pagina Facebook “Sardegna“, oppure sul nostro canale Telegram “Vacanze in Sardegna“.