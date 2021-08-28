Aeroporto Alghero, continuano i sequestri di sabbia ai turisti, multe da 500 sino a 3 mila euro!

Aeroporto Alghero, continuano i sequestri di sabbia, multe da 500 sino a 3 mila euro: se dovessimo riportare tutte le multe inflitte a turisti che provano a portar via la sabbia dalle spiagge della Sardegna non dovremmo quasi scrivere d’altro, ogni tanto però preferiamo informare chi non lo sapesse che dalle coste della Sardegna non si può portare via nulla.

Niente sabbia, niente conchiglie, niente sassolini e via dicendo.

E lo ripetiamo anche ai furbi, a quelli che credono che una bottiglietta, tutto sommato gliela faranno passare, basta nasconderla bene. Le sanzioni amministrative vanno da 500 sino a 3.000 euro.

La foto qui sopra è abbastanza emblematica, si tratta degli ultimi sequestri avvenuti all’aeroporto di Alghero, dove solo nella prima metà di agosto sono stati stati requisiti oltre 4 chili di sabbia, 476 ciottoli di mare e 256 conchiglie. Trovate qui regole e divieti sulle spiagge della Sardegna.

Le spiagge più depredate sono quelle della zona – Lido di Alghero, Porto Palmas e Porto Alabe – ma non può mancare Is Arutas, malgrado lo si ripeta fino alla nausea. Is Arutas è in arretramento, non ci sono nuovi apporti, qualsiasi porzione di quarzo portata via è perduta per sempre.

