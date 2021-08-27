Weekend 27, 28 e 29 agosto 2021 in Sardegna: Ecco tutti gli eventi, sagre e concerti da non perdere!

Daniele Puddu 27 Agosto 2021
Eventi, sagre e feste il 27, 28 e 29 agosto 2021 in Sardegna

Weekend 27, 28 e 29 agosto 2021, ecco gli eventi e le sagre in Sardegna: comincia in Sardegna la stagione delle grandi feste religiose, con il Redentore a Nuoro (con un programma completamente rivisto per rispettare la normativa anti Covid-19) e con la Festa di Sant’Ignazio da Laconi (confermati 3 giorni di programma civile).

Per il resto tanti concerti, festival culturali e persino qualche manifestazione enogastronomica. Bisogna però dire una cosa, che malgrado siamo riusciti a mostrarvi anche oggi un articolo con eventi di tutto rispetto, gli appuntamenti si stanno assottigliando sempre di più, a causa principalmente dell’aumento dei contagi da Covid-19.

Basti pensare che ne luoghi più affollati dai turisti, come la Gallura, gli eventi si contano con il lumicino e persino la Festa del Gusto che doveva svolgersi in questi giorni a Olbia, è stata rinviata a data da destinarsi.

Eppure anche oggi riusciamo a mostrarvi un ampio cartellone di eventi, tra concerti, festival e feste religiose (queste ultime con un programma civile ridotto) per il fine settimana del 27, 28 e 29 agosto 2021. E allora andiamo con ordine, gli eventi sono mostrati in ordine geografico dal nord verso il sud della Sardegna

In caso di refusi o segnalazioni di nuovi eventi, potete inviarci un messaggio sulla nostra pagina Facebook dedicata.

Eventi del weekend in Gallura:

Eventi del weekend nel nord ovest della Sardegna:

Alghero – Edoardo Bennato in concerto ad Alghero – 28 agosto 2021:

Ozieri, Codrongianos e Tergu – Musica sulle Bocche 2021 – 27, 28 e 29 agosto 2021:

Musica sulle Bocche 2021, manifesto del festival jazz

Altri cartelloni di eventi in provincia di Sassari:

Eventi in provincia di Nuoro:

Nuoro – Redentore 2021 Nuoro – dal 27 al 29 agosto 2021:

statua-redentore-nuoro

Ulassai – Rocce Rosse Blues 2021 in Ogliastra – 27 agosto 2021:

Rocce Rosse Blues Festival 2021, manifesto

Siniscola – Sardegna Produce a Siniscola – 28 e 29 agosto 2021:

sardegna_produce

Bari Sardo – Cin Cin Cannonau a Bari Sardo – 27, 28 e 29 agosto 2021:

Cin Cin Cannonau a Bari Sardo, manifesto 2021

Seulo/Gadoni – Concerto Jazz a sa Stiddiosa – 28 agosto 2021SOLD OUT:

Concerto Sa Stiddiosa, manifesto 2021

Altri cartelloni di eventi in provincia di Nuoro:

Eventi in provincia di Oristano:

Laconi – Festa di Sant’Ignazio 2021 a Laconi – 29, 30 e 31 agosto 2021:

Festa Sant'Ignazio da Laconi, locandina 2021

Neoneli – Licanìas 2021 a Neoneli – 27, 28 e 29 agosto 2021:

Licanias a Neoneli, locandina e programma

Altri cartelloni di eventi nell’oristanese:

Eventi a Cagliari e nel Sud Sardegna:

Cagliari – Bollicine in piazza Garibaldi a Cagliari – 27 e 28 agosto 2021:

Bollicine a Cagliari, manifesto 2021

Cagliari – Edoardo Bennato in concerto a Cagliari – 27 agosto 2021:

Sant’Antonio di Santadi (Arbus) – Vigne&Cultura a Sant’Antonio di Santadi – 28 agosto 2021:

Vigne e cultura ad Arbus, manifesto 2021

Sant’Anna Arresi – Ai confini tra Sardegna e Jazz – dal 27 agosto all’8 settembre 2021:

Festival jazz internazionale di Sant'Anna Arresi

Altri cartelloni di eventi nel sud Sardegna:

————

Nota bene: Data la mole di eventi segnalati è possibile la presenza di qualche refuso, prima di partire controllate sempre il link fonte, anche per eventuali aggiornamenti, che al tempo del Covid sono ancora più probabili e repentini. Grazie e buon divertimento!