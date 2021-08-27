Weekend 27, 28 e 29 agosto 2021 in Sardegna: Ecco tutti gli eventi, sagre e concerti da non perdere!

Weekend 27, 28 e 29 agosto 2021, ecco gli eventi e le sagre in Sardegna: comincia in Sardegna la stagione delle grandi feste religiose, con il Redentore a Nuoro (con un programma completamente rivisto per rispettare la normativa anti Covid-19) e con la Festa di Sant’Ignazio da Laconi (confermati 3 giorni di programma civile).

Per il resto tanti concerti, festival culturali e persino qualche manifestazione enogastronomica. Bisogna però dire una cosa, che malgrado siamo riusciti a mostrarvi anche oggi un articolo con eventi di tutto rispetto, gli appuntamenti si stanno assottigliando sempre di più, a causa principalmente dell’aumento dei contagi da Covid-19.

Basti pensare che ne luoghi più affollati dai turisti, come la Gallura, gli eventi si contano con il lumicino e persino la Festa del Gusto che doveva svolgersi in questi giorni a Olbia, è stata rinviata a data da destinarsi.

Eppure anche oggi riusciamo a mostrarvi un ampio cartellone di eventi, tra concerti, festival e feste religiose (queste ultime con un programma civile ridotto) per il fine settimana del 27, 28 e 29 agosto 2021. E allora andiamo con ordine, gli eventi sono mostrati in ordine geografico dal nord verso il sud della Sardegna

Eventi del weekend in Gallura:

Eventi del weekend nel nord ovest della Sardegna:

Alghero – Edoardo Bennato in concerto ad Alghero – 28 agosto 2021:

Ozieri, Codrongianos e Tergu – Musica sulle Bocche 2021 – 27, 28 e 29 agosto 2021:

Eventi in provincia di Nuoro:

Nuoro – Redentore 2021 Nuoro – dal 27 al 29 agosto 2021:

Ulassai – Rocce Rosse Blues 2021 in Ogliastra – 27 agosto 2021:

Siniscola – Sardegna Produce a Siniscola – 28 e 29 agosto 2021:

Bari Sardo – Cin Cin Cannonau a Bari Sardo – 27, 28 e 29 agosto 2021:

Seulo/Gadoni – Concerto Jazz a sa Stiddiosa – 28 agosto 2021 – SOLD OUT :

Eventi in provincia di Oristano:

Laconi – Festa di Sant’Ignazio 2021 a Laconi – 29, 30 e 31 agosto 2021:

Neoneli – Licanìas 2021 a Neoneli – 27, 28 e 29 agosto 2021:

Eventi Estate 2021 a Cabras e San Giovanni di Sinis , ecco il programma da giugno a settembre

, ecco il programma da giugno a settembre Fiera dell’Artigianato Artistico della Sardegna ed eventi collaterali a Mogoro, dal 30 luglio al 19 settembre 2021

ed collaterali a Mogoro, dal 30 luglio al 19 settembre 2021 Tessingiu 2021, la Mostra dell’Artigianato Sardo ed eventi collaterali a Samugheo , dal 7 agosto al 5 settembre 2021

Eventi a Cagliari e nel Sud Sardegna:

Cagliari – Bollicine in piazza Garibaldi a Cagliari – 27 e 28 agosto 2021:

Cagliari – Edoardo Bennato in concerto a Cagliari – 27 agosto 2021:

Sant’Antonio di Santadi (Arbus) – Vigne&Cultura a Sant’Antonio di Santadi – 28 agosto 2021:

Sant’Anna Arresi – Ai confini tra Sardegna e Jazz – dal 27 agosto all’8 settembre 2021:

Eventi Estate 2021 a Teulada , ecco il programma di agosto e settembre 2021

, ecco il programma di e settembre 2021 Eventi Estate 2021 a Gonnesa , ecco il programma completo di agosto 2021

, ecco il programma completo di 2021 Eventi Agosto 2021 a Sant’Antioco

Eventi del weekend a Muravera

Eventi del weekend a Pula

Eventi del weekend a Iglesias

Nota bene: Data la mole di eventi segnalati è possibile la presenza di qualche refuso, prima di partire controllate sempre il link fonte, anche per eventuali aggiornamenti, che al tempo del Covid sono ancora più probabili e repentini. Grazie e buon divertimento!