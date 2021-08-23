Sardegna Produce a Siniscola il 28 e 29 agosto 2021, con prodotti e punti ristoro al 100% sardi, ecco di cosa si tratta e il programma: arriva anche a Siniscola, la nota località turistica della Baronia, in provincia di Nuoro, il mercatino itinerante di “Sardegna Produce“, che porta nelle piazze più belle e importanti della nostra isola espositori, prodotti e punti ristoro dai cibi al 100% made in Sardinia (trovate qui il programma degli eventi dell’estate 2021 a Siniscola).

Sardegna produce è infatti il mercatino di prodotti artigianali ed enogastronomici, con punti ristoro con prodotti tipici come il maialetto e tante altre specialità cucinate a vista.

La festa dei prodotti locali e dello street food sardo:

E’ soprattutto la festa dei prodotti artigianali e agroalimentari sardi, quelli dei piccoli produttori con le loro produzioni di eccezionale qualità (dal miele alle marmellate, dagli insaccati ai formaggi, dalle birre artigianali ai vini, dai liquori al miele, dalla pasta fresca alle seadas). Un modo per conoscere la Sardegna più genuina ed autentica.

L’appuntamento è in via Conteddu, al calar della sera, per godersi il fresco dell’utimo weekend di agosto, quello nel quale tanti turisti lasceranno la Sardegna per tornare a casa, a vacanze esaurite.

Esce anche la maschera etnica di Siniscola:

Per l’occasione sabato sera ci saranno le “Serenadas antigas” e domenica sera si esibiranno anche le maschere etniche del carnevale tradizionale di Siniscola: Sos Tintinnatos (con partenza alle ore 20,00 dalla piazza del mercato).

La manifestazione si svolge con il patrocinio del Comune di Siniscola.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Associazione culturale Invitas (possono chiamare a questi numeri anche gli espositori che volessero partecipare):

070680722

3924188415

Dove si trova e come raggiungere Siniscola:

Come potete vedere Siniscola si trova poco più a sud di alcune delle mete più famose della Gallura, come San Teodoro e della provincia di Nuoro, come Orosei.

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: