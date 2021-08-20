Sardegna, nel weekend torna il caldo africano, massime fino a 37 gradi: dopo un’intera settimana a 40°C e tre giorni di refrigerio, con temperature scese anche di 10 gradi, torna ad avanzare sulla nostra isola l’anticiclone africano. Significa che per tutto il weekend farà caldo, molto caldo, ma senza raggiungere i picchi ferragostani.

Secondo i principali portali meteo italiani, le temperature massime sulla Sardegna avranno infatti picchi previsti tra i 36 e i 37 gradi nelle aree interne, con valori più miti lungo costa. Maggior disagio sarà causato dall’afa, specie nelle grandi città e alla sera, perciò l’ideale è andare al mare in una delle bellissime spiagge della Sardegna di giorno e partecipare a uno dei tanti eventi del fine settimana alla sera.

L’ondata di caldo non sarà particolarmente duratura, un nuovo calo delle temperature è previsto al più tardi martedì, quando imperverseranno forti venti da Maestrale.

Ma farà sole e caldo fino a fine mese, con le temperature che si dovrebbero attestare su valori in linea con le medie di periodo.

RIMANI AGGIORNATO su cosa fare e cosa succede in Sardegna, ma anche su turismo, aerei, traghetti, trasporti interni e regolamenti vari sulla nostra pagina Facebook “Sardegna“, oppure sul nostro canale Telegram “Vacanze in Sardegna“.