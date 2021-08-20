Eventi a Olbia, ecco il programma completo dal 20 al 25 agosto 2021!

Programma eventi a Olbia oggi e fino al 25 agosto 2021: andiamo a vedere quali saranno gli appuntamenti nella città di Olbia nel weekend del 20, 21 e 22 agosto 2021, arrivando fino a mercoledì 25. E’ un momento di grandi polemiche a Olbia, dopo il caos seguito al concerto “proibito” di Salmo sotto la ruota panoramica e al successivo annullamento del festival Mirtò a causa della situazione epidemiologica. Allerta peraltro smentita dalle autorità cittadine, malgrado la positività al Covid-19 del sindaco di Olbia.

Ma a noi le polemiche non interessano, quindi dopo questa doverosa ma veloce parentesi, vediamo subito quali sono gli eventi a Olbia da oggi a mercoledì prossimo, cioè dal 20 al 25 agosto 2021.

Si va dalla prosa alla danza, dalle cene con spettacolo a quelle in musica, dai party alle band che suonano live, dai karaoke ai dj set, dal cinema sotto le stelle alla preghiera e tanto altro ancora. Un’offerta per tutti i gusti.

Vi preannunciamo anche che nel weekend successivo, quello di fine agosto, arriverà finalmente a Olbia la “Festa del Gusto” con le sue decine di Food Truck.

AGGIORNAMENTO: la Festa del Gusto a Olbia è stata ancora una volta RINVIATA, stavolta a data da destinarsi, è probabile che a questo punto non si faccia più.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Ufficio Informazioni Turistiche Olbia – InfoPoint ASPO che ringraziamo per le info e che voi trovate in Piazza Terranova Pausania, 1 – 07026 a Olbia.

Orari di apertura : Lun-Ven 9:00-20:00 e Sab-Dom 09:00-13:00 / 16:00-20:00).

: Lun-Ven 9:00-20:00 e Sab-Dom 09:00-13:00 / 16:00-20:00). Telefono: 0039 0789 52206 / 0039 334 9809802

