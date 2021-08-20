Weekend 20, 21 e 22 agosto 2021 in Sardegna: Ecco tutti gli eventi, sagre e concerti da non perdere!
Weekend 20, 21 e 22 agosto 2021, ecco gli eventi e le sagre in Sardegna: purtroppo a causa della pandemia da Covid-19 e del timore di assembramenti, le manifestazioni estive in Sardegna sono molto sottodimensionate per numero e varietà rispetto agli scorsi anni.
E anche il green pass non ha sortito effetti positivi, anzi probabilmente ha contribuito ad affossare il settore delle sagre. Tra gli eventi annullati vi ricordo gli attesi appuntamenti con la Sagra del miele a Montevecchio e Mirtò a Olbia. Annullata nel pomeriggio di venerdì anche la Sartigliedda a Oristano.
Ancora tanti in compenso i concerti e i festival musicali che – fra green pass e numero di spettatori contingentati – continuano ad animare l’estate sarda.
Abbiamo organizzato come sempre gli eventi per area geografica, partendo dal nord per arrivare al sud della Sardegna. Prima però vi ricordiamo che in caso di refusi o per la segnalazione di ulteriori eventi, potete inviarci un messaggio sulla nostra pagina Facebook dedicata, sia per questo weekend, sia per le prossime settimane.
Eventi del weekend in Gallura:
- Eventi agosto a Loiri Porto San Paolo
- San Teodoro Blues Festival 2021
- Eventi agosto 2021 Olbia
- Eventi agosto 2021 a Porto Rotondo
- Eventi agosto 2021 a Golfo Aranci
- Eventi agosto 2021 ad Arzachena
- Eventi agosto 2021 a La Maddalena
- Eventi agosto 2021 a Badesi
- Eventi agosto 2021 a Tempio Pausania
Eventi del weekend nel nord ovest della Sardegna:
Castelsardo – Musica sulle Bocche a Castelsardo – 20, 21 e 22 agosto 2021:
Alghero – Concerto Rkomi ad Alghero – 20 agosto 2021 (il giorno dopo al Poetto di Quartu):
Altri cartelloni di eventi in provincia di Sassari:
- Eventi Alghero Agosto 2021
- Eventi Agosto 2021 Castelsardo
- Eventi Sassari Estate 2021, ecco il programma completo fino al 18 settembre 2021
- Porto Ferro BlueSunset Festival 2021, calendario concerti fino al 2 settembre
- Eventi Agosto 2021 Ploaghe
- Eventi Agosto 2021 Nulvi
Eventi del weekend in provincia di Nuoro:
Ulassai e Gairo (frazioni) – Rocce Rosse Blues 2021 in Ogliastra – in corso, fino al 27 agosto 2021:
Altri cartelloni di eventi in provincia di Nuoro:
- Eventi Agosto 2021 a Baunei e Santa Maria Navarrese
- Estate Siniscolese 2021, ecco il programma completo di Luglio, Agosto e Settembre
- Eventi Agosto 2021 a Dorgali e Cala Gonone
Eventi del weekend in provincia di Oristano:
Marina di Torregrande (Oristano) – Sartigliedda Estiva 2021 – 22 agosto 2021 ANNULLATA:
Abbasanta – Losa e la Luna, brindisi con i nuragici – 22 agosto 2021:
Narbolia – Saboris Antigus a Narbolia – 21 agosto 2021:
Altri cartelloni di eventi nell’oristanese:
- Estate a Torre Grande, ecco il programma completo dal 3 luglio al 22 agosto 2021
- Eventi Estate 2021 a Cabras e San Giovanni di Sinis, ecco il programma da giugno a settembre
- Fiera dell’Artigianato Artistico della Sardegna ed eventi collaterali a Mogoro, dal 30 luglio al 19 settembre 2021
- Tessingiu 2021, la Mostra dell’Artigianato Sardo ed eventi collaterali a Samugheo , dal 7 agosto al 5 settembre 2021
Eventi del weekend nel sud Sardegna:
Cagliari – Festa del gusto a Marina Piccola – 20, 21 e 22 agosto 2021:
Cagliari – Max Gazzé in concerto a Cagliari – 20 agosto 2021 (il giorno dopo a Riola Sardo):
Iglesias – Tramonti a Porto Flavia – 22 agosto 2021:
Pula – Eventi di oggi e del weekend a Pula – 20, 21 e 22 agosto 2021:
Muravera – Eventi di oggi e del weekend a Muravera – 20, 21 e 22 agosto 2021:
Sant’Antioco – Eventi di oggi e del weekend a Sant’Antioco – 20, 21 e 22 agosto 2021:
Altri cartelloni di eventi nel sud Sardegna:
- Eventi Estate 2021 a Teulada, ecco il programma di agosto e settembre 2021
- Eventi Estate 2021 a Gonnesa, ecco il programma completo di agosto 2021
- Eventi del weekend a Iglesias
Nota bene: Data la mole di eventi segnalati è possibile la presenza di qualche refuso, prima di partire controllate sempre il link fonte, anche per eventuali aggiornamenti, che al tempo del Covid sono ancora più possibili, grazie e buon divertimento!
