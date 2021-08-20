Weekend 20, 21 e 22 agosto 2021 in Sardegna: Ecco tutti gli eventi, sagre e concerti da non perdere!

Daniele Puddu 20 Agosto 2021
Eventi, sagre e concerti del 20, 21 e 22 agosto 2021 in Sardegna

Weekend 20, 21 e 22 agosto 2021, ecco gli eventi e le sagre in Sardegna: purtroppo a causa della pandemia da Covid-19 e del timore di assembramenti, le manifestazioni estive in Sardegna sono molto sottodimensionate per numero e varietà rispetto agli scorsi anni.

E anche il green pass non ha sortito effetti positivi, anzi probabilmente ha contribuito ad affossare il settore delle sagre. Tra gli eventi annullati vi ricordo gli attesi appuntamenti con la Sagra del miele a Montevecchio e Mirtò a Olbia. Annullata nel pomeriggio di venerdì anche la Sartigliedda a Oristano.

Ancora tanti in compenso i concerti e i festival musicali che – fra green pass e numero di spettatori contingentati – continuano ad animare l’estate sarda.

Abbiamo organizzato come sempre gli eventi per area geografica, partendo dal nord per arrivare al sud della Sardegna. Prima però vi ricordiamo che in caso di refusi o per la segnalazione di ulteriori eventi, potete inviarci un messaggio sulla nostra pagina Facebook dedicata, sia per questo weekend, sia per le prossime settimane.

Eventi del weekend in Gallura:

Dress in Black, date concerti ad agosto 2021

Eventi del weekend nel nord ovest della Sardegna:

CastelsardoMusica sulle Bocche a Castelsardo20, 21 e 22 agosto 2021:

Musica sulle Bocche a Castelsardo, programma concerti 2021

AlgheroConcerto Rkomi ad Alghero20 agosto 2021 (il giorno dopo al Poetto di Quartu):

Concerto Rkomi ad Alghero

Altri cartelloni di eventi in provincia di Sassari:

Eventi del weekend in provincia di Nuoro:

Ulassai e Gairo (frazioni) – Rocce Rosse Blues 2021 in Ogliastrain corso, fino al 27 agosto 2021:

Rocce Rosse Blues Festival 2021, manifesto

Altri cartelloni di eventi in provincia di Nuoro:

Eventi del weekend in provincia di Oristano:

Marina di Torregrande (Oristano) – Sartigliedda Estiva 202122 agosto 2021 ANNULLATA:

Sartigliedda estiva 2021 annullata

AbbasantaLosa e la Luna, brindisi con i nuragici22 agosto 2021:

Brindisi a nuraghe Losa con i nuragici, manifesto 2021

Narbolia Saboris Antigus a Narbolia21 agosto 2021:

Saboris Antigus a Narbolia, manifesto agosto 2021

Altri cartelloni di eventi nell’oristanese:

Eventi del weekend nel sud Sardegna:

CagliariFesta del gusto a Marina Piccola20, 21 e 22 agosto 2021:

Festa del gusto a Marina Piccola, Cagliari

CagliariMax Gazzé in concerto a Cagliari20 agosto 2021 (il giorno dopo a Riola Sardo):

Concerti Max Gazzé in Sardegna a Cagliari e Riola Sardo

IglesiasTramonti a Porto Flavia22 agosto 2021:

PulaEventi di oggi e del weekend a Pula20, 21 e 22 agosto 2021:

Eventi del weekend del 22 agosto 2021 a Pula

MuraveraEventi di oggi e del weekend a Muravera20, 21 e 22 agosto 2021:

Eventi weekend del 22 agosto 201 a Muravera

Sant’AntiocoEventi di oggi e del weekend a Sant’Antioco20, 21 e 22 agosto 2021:

Eventi del weekend del 20, 21 e 22 agosto 2021 a Sant'Antioco

Altri cartelloni di eventi nel sud Sardegna:

————

Nota bene: Data la mole di eventi segnalati è possibile la presenza di qualche refuso, prima di partire controllate sempre il link fonte, anche per eventuali aggiornamenti, che al tempo del Covid sono ancora più possibili, grazie e buon divertimento!

