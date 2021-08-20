Weekend 20, 21 e 22 agosto 2021 in Sardegna: Ecco tutti gli eventi, sagre e concerti da non perdere!

Weekend 20, 21 e 22 agosto 2021, ecco gli eventi e le sagre in Sardegna: purtroppo a causa della pandemia da Covid-19 e del timore di assembramenti, le manifestazioni estive in Sardegna sono molto sottodimensionate per numero e varietà rispetto agli scorsi anni.

E anche il green pass non ha sortito effetti positivi, anzi probabilmente ha contribuito ad affossare il settore delle sagre. Tra gli eventi annullati vi ricordo gli attesi appuntamenti con la Sagra del miele a Montevecchio e Mirtò a Olbia. Annullata nel pomeriggio di venerdì anche la Sartigliedda a Oristano.

Ancora tanti in compenso i concerti e i festival musicali che – fra green pass e numero di spettatori contingentati – continuano ad animare l’estate sarda.

Abbiamo organizzato come sempre gli eventi per area geografica, partendo dal nord per arrivare al sud della Sardegna. Prima però vi ricordiamo che in caso di refusi o per la segnalazione di ulteriori eventi, potete inviarci un messaggio sulla nostra pagina Facebook dedicata, sia per questo weekend, sia per le prossime settimane.

Eventi del weekend in Gallura:

Eventi del weekend nel nord ovest della Sardegna:

Castelsardo – Musica sulle Bocche a Castelsardo – 20, 21 e 22 agosto 2021:

Alghero – Concerto Rkomi ad Alghero – 20 agosto 2021 (il giorno dopo al Poetto di Quartu):

Altri cartelloni di eventi in provincia di Sassari:

Eventi del weekend in provincia di Nuoro:

Ulassai e Gairo (frazioni) – Rocce Rosse Blues 2021 in Ogliastra – in corso, fino al 27 agosto 2021:

Altri cartelloni di eventi in provincia di Nuoro:

Eventi del weekend in provincia di Oristano:

Marina di Torregrande (Oristano) – Sartigliedda Estiva 2021 – 22 agosto 2021 ANNULLATA:

Abbasanta – Losa e la Luna, brindisi con i nuragici – 22 agosto 2021:

Narbolia – Saboris Antigus a Narbolia – 21 agosto 2021:

Altri cartelloni di eventi nell’oristanese:

Eventi del weekend nel sud Sardegna:

Cagliari – Festa del gusto a Marina Piccola – 20, 21 e 22 agosto 2021:

Cagliari – Max Gazzé in concerto a Cagliari – 20 agosto 2021 (il giorno dopo a Riola Sardo):

Iglesias – Tramonti a Porto Flavia – 22 agosto 2021:

Pula – Eventi di oggi e del weekend a Pula – 20, 21 e 22 agosto 2021:

Muravera – Eventi di oggi e del weekend a Muravera – 20, 21 e 22 agosto 2021:

Sant’Antioco – Eventi di oggi e del weekend a Sant’Antioco – 20, 21 e 22 agosto 2021:

Altri cartelloni di eventi nel sud Sardegna:

Eventi Estate 2021 a Teulada , ecco il programma di agosto e settembre 2021

, ecco il programma di e settembre 2021 Eventi Estate 2021 a Gonnesa , ecco il programma completo di agosto 2021

, ecco il programma completo di 2021 Eventi del weekend a Iglesias

Nota bene: Data la mole di eventi segnalati è possibile la presenza di qualche refuso, prima di partire controllate sempre il link fonte, anche per eventuali aggiornamenti, che al tempo del Covid sono ancora più possibili, grazie e buon divertimento!

