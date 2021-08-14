Calendario eventi agosto e settembre 2021 a La Maddalena: vi proponiamo oggi, alla vigilia del Ferragosto 2021, il calendario completo degli eventi che si svolgeranno nella città de La Maddalena, nell’isola e arcipelago omonimi, per allietare le serate di locali e turisti nei mesi di agosto e settembre 2021.

Prima di cominciare però, se siete in vacanza sulla “terraferma” sarda, vi ricordo anche gli orari dei traghetto tra Palau e La Maddalena e ritorno.

Programma Eventi Agosto 2021 a La Maddalena:

Gli eventi sono in realtà cominciati dall’8 agosto 2021, ma noi partiamo dalla data di oggi, proprio nella serata di Ferragosto infatti, ci sarà l’atteso concerto tributo ai Pink Floyd, con protagonista il chitarrista di Vasco Rossi, Stef Burns (15 agosto 2021). Da non perdere anche il festival “Be in the Movie” (dal 18 al 22 agosto 2021) e il concerto tributo agli AC/DC, con l’unica cover band italiana tutta la femminile, le Dress in Black, già viste a “Italia’s got talent” (21 agosto 2021). Per il resto ancora tanta musica live e presentazioni di libri.

E allora ecco cosa fare la sera dopo una splendida giornata passata in compagnia delle spiagge più belle dell’arcipelago della Maddalena.

Programma Eventi Settembre 2021 a La Maddalena:

Nel programma degli eventi di settembre 2021 a La Maddalena spiccano il Luxury Dance Event (4 settembre 2021) e il festival internazionale “Isole che parlano“.

Nota bene: ricordo che il programma potrebbe cambiare in ogni momento, specie in caso di passaggio in giallo della Regione Sardegna.

Per maggiori info e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali novità, vi rimando alle pagine Facebook del Comune di La Maddalena e dell’ Info point turistico.

Dove si trova La Maddalena:

