Cabras, nuova spiaggia per cani a Funtana Meiga: una nuova dog beach arricchisce l’offerta del litorale di Cabras dedicata ai tanti turisti che amano andare al mare con il proprio amico a 4 zampe. Da ieri infatti è stata attivata la dog beach di Funtana Meiga.

Un’offerta che migliora ancora l’offerta di spiagge per cani in Sardegna.

Le 4 dog beach di Cabras, perla del Sinis:

Sono così 4 le spiagge aperte ai cani nel Sinis: Funtana Meiga, San Giovanni di Sinis, Maimoni e Su Portu ‘e Suedda. Il Sinis, lo ricordo, si trova nella Sardegna centro occidentale, subito a nord di Oristano.

Tutte le spiagge per cani di Cabras hanno caratteristiche simili, con circa 1.500 metri quadri di superficie delimitata da corde e pali, per un totale di 6 mila metri quadri sull’intera costa. Le zone di spiaggia dedicate ai cani sono facilmente riconoscibili grazie all’apposita cartellonistica.

Così spiega il Sindaco, Andrea Abis:

Destinare degli spazi appositi agli amici a quattro zampe e ai loro padroni è prima di tutto un atto di civiltà, perché siamo convinti che tutti debbano poter godere delle bellezze del nostro territorio e poter trascorrere delle giornate in spiaggia senza dover per forza lasciare a casa il proprio animale domestico. Ecco perché oltre alle tre aree istituite lo scorso anno, abbiamo deciso di ampliare l’offerta a Funtana Meiga, in modo che coloro i quali vi risiedono durante la stagione estiva non debbano obbligatoriamente spostarsi alla ricerca di un’area attrezzata.

Attenzione alle multe:

Cosa ancora più importante, poiché le dog beach a Cabras sono tante, chi porta il proprio cane in spiaggia fuori dal perimetro loro dedicato, rischia una salata sanzione amministrativa. Durante la stagione sono state infatti decine le sanzioni comminate ai bagnanti che si recano in spiaggia col proprio cane in zone in cui non è permesso.

Regolamento Dog Beach Cabras:

L’utilizzo delle dog beach di Cabras – quindi anche a Funtana Meiga – è consentito dall’alba al tramonto fino al 30 settembre 2021.

Alle spiagge per cani di Cabras possono accedere i cani regolarmente vaccinati e iscritti all’anagrafe canina, ogni due ore circa l’accompagnatore è tenuto a condurre fuori dalla spiaggia per una passeggiata igienica. Gli animali devono poi essere muniti di collare con targhetta identificativa nella quale devono essere riportati i dati del proprietario.

Servizi dedicati ai cani:

Nelle spiagge non ci sono servizi: ombra, ciottola e acqua sono a carico del conduttore del cane.

Dove si trova la spiaggia di Funtana Meiga e dove raggiungerla:

La spiaggia di Funtana Meiga, dove si trova l’omonima dog beach, si trova tra San Giovanni Sinis e la spiaggia di Seu. Per arrivare si prende la strada per San Giovanni di Sinis e le rovine di Tharros, ma prima di arrivare al borgo, si gira sulla destra. Basta seguire le indicazioni.

RIMANI AGGIORNATO su cosa fare e cosa succede in Sardegna, ma anche su turismo, aerei, traghetti, trasporti interni e regolamenti vari sulla nostra pagina Facebook “Sardegna“, oppure sul nostro canale Telegram “Vacanze in Sardegna“.