Eventi Agosto 2021 a Castelsardo, ecco il programma per Ferragosto e sino a fine mese: è stato pubblicato anche il calendario degli eventi in programma ad agosto 2021 nella città di Castelsardo, uno dei borghi medievali più belli della Sardegna e importante meta turistico-balneare, anche grazie alle tante Bandiere Blu conquistate e confermate anche questa estate.

Anche nel caso di Castelsardo le restrizioni anti covid-19 hanno inciso sul tipo e la quantità di eventi dell’estate, rimane però, anche se in tono minore, la famosa notte dei fuochi, con lo spettacolo pirotecnico dalle mura del castell odei Doria.

Programma Eventi Ferragosto 2021 a Castelsardo:

Domenica, 15 agosto 2021:

ore 19,00 – Piazza Nuova – Mercatino “Impronte creative”

durante la serata – Spettacoli itineranti per le vie del borgo

per le vie del borgo a mezzanotte – Spettacolo pirotecnico, con i fuochi d’artificio sparati dalle terrazze del castello dei Doria (i fuochi saranno visibili da qualsiasi punto della Città)

Programma eventi agosto 2021 a Castelsardo:

Da non perdere il concerto dei Tazenda (18 agosto 2021) e la tre giorni dedicata al festival jazz internazionale “Musica sulle bocche” (20, 21 e 22 agosto 2021) e poi ancora presentazioni di libri, cinema all’aperto, spettacoli comici e mercatini tematici.

Nota bene: il programma potrebbe subire modifiche anche in base all’andamento della pandemia.

Dove si trova Castelsardo e come arrivarci (mappa):

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: