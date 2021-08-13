Ferragosto 2021 in Sardegna, tutti gli appuntamenti dal 13 al 16 agosto 2021: eccoci arrivati al weekend più importante dell’estate, è il fine settimana di Ferragosto, che giunge proprio nel bel mezzo di una straordinaria ondata di calore, con temperature massime costantemente attorno i 40 gradi in quasi tutta l’isola.

Ferragosto quindi, con interminabili giornate al mare nelle spiagge più belle della Sardegna, imperdibili pranzi in agriturismo e tanti eventi serali per vivere al meglio il cuore dell’estate. Vediamo allora cosa ci aspetta in questo weekend fortemente segnato dalle restrizioni anti Covid e dall’introduzione del Green Pass.

Pochissime le sagre e le manifestazioni mangerecce, non scendono i candelieri a Iglesias, Nulvi e Ploaghe, scendono a Sassari ma in maniera molto contingentata, non si fa l’attesissimo palio dell’Assunta a Guasila, niente Festa della montagna sul Limbara e potrei andare avanti a lungo, cancellati ad esempio una serie di concerti di Dromos (da non perdere l’appuntamento di stasera con Enzo Favata in concerto al bosco di Mitza Margiani a Villa Verde, nell’oristanese).

Eppure non mancheranno le cose da fare, soprattutto concerti. Ma andiamo con ordine, partendo dal nord della Sardegna e arrivando pian piano nel sud dell’isola.

Eventi Ferragosto in Gallura:

I concerti di The Floyd Experience sono un po’ il filo conduttore del Ferragosto in Gallura, sabato al Porto di Cannigione (13 agosto) e domenica in piazza a La Maddalena (15 agosto 2021). Da segnalare anche, i fuochi d’artificio di stasera a Cannigione (13 agosto 2021), il concerto di Time in Jazz a San Teodoro di lunedì con Paolo Fresu e Lars Danielsson (16 agosto 2021). Vedi anche:

Berchidda – Time in Jazz 2021 – 13, 14, 15 e 16 agosto 2021

Ferragosto 2021 a Sassari e Alghero:

Sassari – Discesa dei candelieri Sassari – 14 agosto 2021:

A Sassari scendono i candelieri, ma l’evento è stato fortemente contingentato, per evitare assembramenti. Per il resto questo è il cartellone degli eventi delle’state 2021 a Sassari.

Alghero – Eventi Ferragosto 2021 – dal 13 al 18 agosto 2021:

Ad Alghero si parte il 13 e 14 agosto con il doppio concerto evento dei Tazenda, quindi appuntamento al 17 e 18 agosto 2021 con il doppio concerto di Francesco De Gregori.

Castelsardo – Ferragosto 2021 a Castelsardo – 15 agosto 2021:

A Castelsardo invece spettacolo pirotecnico dalle terrazze del castello dei Doria il 15 agosto 2021 e concerto dei Tazenda il 18 agosto 2021.

Trinità d’Agultu, Aglientu e Sennori – Musica sulle bocche 2021 – 13, 14 e 16 agosto 2021:

Ferragosto 2021 in provincia di Nuoro:

Ulassai – Rocce Rosse Blues Festival 2021 – 13, 14, 15, 16 e 17 agosto 2021:

Entra nel vivo stasera il Rocce Rosse Blues Festival con 3 concerti che sono 3 perle:

stasera Alex Britti (13 agosto 2021),

(13 agosto 2021), domenica Raphael Gualazzi (15 agosto 2021),

(15 agosto 2021), martedì Edoardo Bennato (17 agosto 2021).

Dorgali – Mesaustu Dorgalesu 2021 – 13, 14, 15 e 16 agosto 2021:

In programma ci sono – tra le altre cose – canti logudoresi e l’uscita di due gruppi storici del carnevale sardo: i Mamutzones di Samugheo e i Boes e Merdules di Ottana.

Siniscola – Ferragosto 2021 a Siniscola – 13 agosto 2021:

Uscita delle maschere tradizionali e sagra della pecora nei giorni del pre Ferragosto 2021 a Siniscola.

Ferragosto 2021 in provincia di Oristano:

Riola Sardo – Diodato in concerto al Parco dei Suoni – 14 agosto 2021

Oristano – Eventi Ferragosto 2021 a Torregrande di Oristano – 13, 14 e 15 agosto 2021:

Ferragosto 2021 a Cagliari e nel sud Sardegna:

Cagliari – Ferragusto, la Festa del Gusto a Marina Piccola – 13, 14, 15, 16 agosto 2021:

Il miglior street food sardo, nazionale e mondiale a Marina Piccola a Cagliari, proprio all’inizio della spiaggia del Poetto, fino a lunedì 16 agosto 2021!

Cagliari – Cagliari vs Pisa (Coppa Italia) – 14 agosto 2021:

Prima partita ufficiale della nuova stagione per un Cagliari ancora in alto mare, con giocatori scontenti, altri che non si sono riusciti a piazzare e acquisti che al momento non coprono ancora le carenze dell’organico.

Portoscuso – Food Music Experience 2021 – 13, 14 e 15 agosto 2021:

In programma street food e birre artigianali, ma anche musica dal vivo, i Golaseca, lo spettacolo con i Dj di Radiolina, la comicità del “Sindaco di Scaraffingiu”).

Guasila – Festa di santa Maria e Aspettando S’Akkiscedda – 13, 14, 15 e 22 agosto 2021:

Pula – Eventi Ferragosto 2021 a Pula – 13, 14 e 15 agosto 2021:

Stasera la Moda sotto le stelle (13 agosto 2021), domenica i fuochi d’artificio e lo spettacolo Isola in Festa (15 agosto 2021).

Castiadas – Cin Cin Cannonau – 13 e 14 agosto 2021:

Muravera – Ferragosto 2021 a Muravera – 12, 13, 14 e 16 agosto 2021

Nota bene: Data la mole di eventi segnalati è possibile la presenza di qualche refuso, prima di partire controllate sempre il link fonte, anche per eventuali aggiornamenti, che al tempo del Covid sono ancora più possibili, grazie e buon divertimento!

