Eventi Ferragosto 2021 a Olbia: Ecco il programma dal 12 al 20 agosto 2021!
Eventi Ferragosto 2021 a Olbia e Porto rotondo, ecco il programma dal 12 al 20 agosto 2021: siamo entrati nel periodo più caldo dell’estate sotto ogni punto di vista, un’ondata di calore che non da tregua e che ci invita ad andare al mare nelle spiagge più belle di Olbia, e soprattutto il Ferragosto, con i suoi tanti eventi, spettacoli e serate.
Eventi e appuntamenti che scontano comunque il periodo poco favorevole dovuto alle restrizioni anti Covid-19, a tal proposito vi ricordo che il Green Pass, anche a seguito degli ultimi chiarimenti del governo, serve tra gli altri per accedere a: servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso, spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, sagre e fiere, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento.
In programma tanti eventi a Olbia e nelle frazioni di Porto Rotondo (ecco il programma completo degli eventi dell’estate 2021 a Porto Rotondo) e San Pantaleo (siete mai andati al mercatino di San Pantaleo?) tra mostre di pittura, masterclass di tromba, spettacoli comici e di cabaret, concerti, serate con musica live e con dj set. Da citare l’appuntamento con Eiffel 65 (giovedì), Max Giusti (sabato), lo Smaila’s Magic Live Show (sabato e martedì), la chitarra di Francesco Piu e Datura per Ferragosto (domenica).
Programma Eventi Ferragosto 2021 a Olbia e Porto Rotondo:
Fino al 14 agosto 2021:
- San Pantaleo – Piazza della Chiesa – Mostra di pittura dei pittori labronici. Aperto dalle 18:00 alle 22:00
Fino al 15 agosto 2021:
- Olbia – Scuola Civica di Musica – Masterclass di tromba con Andrea Lucchi. Info e prenotazioni: 3934632959 – tantalau@hotmail.com
Fino al 21 settembre 2021:
- ore 21,00 – Olbiwood – Risate di gioia – Via Dante e Piazza Nassiriya
Giovedì, 12 agosto 2021:
- ore 21,00 – Porto Rotondo – Teatro Ceroli – Cinema sotto le stelle: “Black Widow”. Info e prenotazioni: 0789 28773. Via Porto Rotondo, 39
- Olbia – TiuGhì – Mauro Manca Live. Per info e prenotazioni : 349 4450342. Via Imperia, 11
- Olbia – Cafè Bellavista – SpotiFois Trio Live. Viale Principe Umberto
- ore 19,00 – Olbia – Via Dante 10 Ambrosio – Emanuela Senes Live – Via Dante, 10
- ore 23,00 – Porto Rotondo – Country Club – Eiffel 65 Live. Info e prenotazioni: 345 0464052. Via Ostro, 11
Venerdì, 13 agosto 2021:
- Olbia – Parrocchia San Ponziano – Festa Patronale di San Ponziano
- ore 21,00 – Porto Rotondo – Teatro Ceroli – Cinema sotto le stelle: “Nomadland”. Info e prenotazioni: 0789 28773. Via Porto Rotondo, 39
- Olbia – Villa Pascià – Resident Dj’s Aly e Alice BK – Special Guest Vale Pain. Info e prenotazioni: 3495140794. Via Sierra Leone, 25
- Olbia – TiuGhì – Tamara Quartet live. Per info e prenotazioni : 349 4450342.
Via Imperia, 11
Sabato, 14 agosto 2021:
- ore 12,00 Olbia – Aeroporto Costa Smeralda – TIME IN JAZZ 2021: Francesco Diodati. Info: www.timeinjazz.it
- ore 21,00 – Porto Rotondo – Magic on the Beach – Smaila’s Magic Live Show. Info e prenotazioni: 337607875. Spiaggia Ira
- ore 21.00 – Porto Rotondo – Country Club – Max Giusti live. Info e prenotazioni: 345 0464052. Via Ostro, 11
- ore 21,00 – Olbia – Bart Cafè – Soulflow Ale & Ale Live. Via Umbria, 32.
- Olbia – TiuGhì – Zamu Magic Show. Per info e prenotazioni : 349 4450342. Via Imperia, 11
Domenica, 15 agosto 2021 – Ferragosto:
- ore 23,00 – Porto Rotondo – Country Club – Rich Bitch Hip Hop e Reggaeton con Fabrizio H. Info e prenotazioni: 345 0464052. Via Ostro, 11
- ore 20,00 – Porto Rotondo – The Local – The Secret Garden. Info e prenotazioni: olbpr_fo@hilton.com – 07893000. Via Monte Ladu, 36
- Olbia – TiuGhì – Francesco Piu live. Per info e prenotazioni : 349 4450342. Via Imperia, 11
- Olbia – Villa Pascià – Ferragosto con Datura. Info e prenotazioni: 3495140794. Via Sierra Leone, 25
Lunedì, 16 agosto 2021:
- ore 21,00 – Porto Rotondo – Teatro Ceroli – Cinema sotto le stelle: “Fino all’ultimo indizio”. Info e prenotazioni: 0789 28773. Via Porto Rotondo, 39
Martedì, 17 agosto 2021:
- ore 21,00 – Porto Rotondo – Teatro Ceroli – Cinema sotto le stelle: “Jungle Cruise”. Info e prenotazioni: 0789 28773. Via Porto Rotondo, 39
- ore 21,00 – Porto Rotondo – Magic on the Beach – Smaila’s Magic Live Show. Info e prenotazioni: 337607875. Spiaggia Ira
Dal 17 al 20 agosto 2021:
- Olbia – Mirtò: Festival intern
azionale del mirto (in aggiornamento)– ANNULLATO
‼️⚠️⚠️A causa di problemi tecnici/ organizzativi il Festival è stato annullato⚠️⚠️‼️Pubblicato da Mirtò Sardegna su Martedì 17 agosto 2021
Mercoledì, 18 agosto 2021:
- ore 22,00 – Porto Rotondo – Teatro Ceroli – Evento Mooda – Wednesday Night Experience. Info: 3274218831 Via Porto Rotondo, 39
Dal 20 al 22 agosto 2021 (spostato a fine mese):
- dalle ore 18,00 – Piazza Nassiryia – Festa del gusto a Olbia – Festa internazionale dello street food e delle birre artigianali.
Un ringraziamento speciale va all’info point turistico del Comune di Olbia, che ci ha fornito tutte le informazioni.
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Ufficio Informazioni Turistiche Olbia – InfoPoint ASPO in Piazza Terranova Pausania, 1 – 07026 Olbia. Orari di apertura: Lun-Ven 9:00-20:00 e Sab-Dom 09:00-13:00 / 16:00-20:00). Tel. 0039 0789 52206 / 0039 334 9809802
