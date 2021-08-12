Eventi Ferragosto 2021 a Olbia e Porto rotondo, ecco il programma dal 12 al 20 agosto 2021: siamo entrati nel periodo più caldo dell’estate sotto ogni punto di vista, un’ondata di calore che non da tregua e che ci invita ad andare al mare nelle spiagge più belle di Olbia, e soprattutto il Ferragosto, con i suoi tanti eventi, spettacoli e serate.

Eventi e appuntamenti che scontano comunque il periodo poco favorevole dovuto alle restrizioni anti Covid-19, a tal proposito vi ricordo che il Green Pass, anche a seguito degli ultimi chiarimenti del governo, serve tra gli altri per accedere a: servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso, spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, sagre e fiere, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento.

In programma tanti eventi a Olbia e nelle frazioni di Porto Rotondo (ecco il programma completo degli eventi dell’estate 2021 a Porto Rotondo) e San Pantaleo (siete mai andati al mercatino di San Pantaleo?) tra mostre di pittura, masterclass di tromba, spettacoli comici e di cabaret, concerti, serate con musica live e con dj set. Da citare l’appuntamento con Eiffel 65 (giovedì), Max Giusti (sabato), lo Smaila’s Magic Live Show (sabato e martedì), la chitarra di Francesco Piu e Datura per Ferragosto (domenica).

Programma Eventi Ferragosto 2021 a Olbia e Porto Rotondo:

Fino al 14 agosto 2021:

San Pantaleo – Piazza della Chiesa – Mostra di pittura dei pittori labronici. Aperto dalle 18:00 alle 22:00

Fino al 15 agosto 2021:

Olbia – Scuola Civica di Musica – Masterclass di tromba con Andrea Lucchi. Info e prenotazioni: 3934632959 – tantalau@hotmail.com

Fino al 21 settembre 2021:

ore 21,00 – Olbiwood – Risate di gioia – Via Dante e Piazza Nassiriya

Giovedì, 12 agosto 2021:

ore 21,00 – Porto Rotondo – Teatro Ceroli – Cinema sotto le stelle: “Black Widow” . Info e prenotazioni: 0789 28773. Via Porto Rotondo , 39

– Teatro Ceroli – . Info e prenotazioni: 0789 28773. Via , 39 Olbia – TiuGhì – Mauro Manca Live . Per info e prenotazioni : 349 4450342. Via Imperia, 11

– TiuGhì – . Per info e prenotazioni : 349 4450342. Via Imperia, 11 Olbia – Cafè Bellavista – SpotiFois Trio Live . Viale Principe Umberto

– Cafè Bellavista – . Viale Principe Umberto ore 19,00 – Olbia – Via Dante 10 Ambrosio – Emanuela Senes Live – Via Dante, 10

– Via Dante 10 Ambrosio – – Via Dante, 10 ore 23,00 – Porto Rotondo – Country Club – Eiffel 65 Live. Info e prenotazioni: 345 0464052. Via Ostro, 11

Venerdì, 13 agosto 2021:

Olbia – Parrocchia San Ponziano – Festa Patronale di San Ponziano

– Parrocchia San Ponziano – ore 21,00 – Porto Rotondo – Teatro Ceroli – Cinema sotto le stelle: “Nomadland” . Info e prenotazioni: 0789 28773. Via Porto Rotondo , 39

– Teatro Ceroli – . Info e prenotazioni: 0789 28773. Via , 39 Olbia – Villa Pascià – Resident Dj’s Aly e Alice BK – Special Guest Vale Pain . Info e prenotazioni: 3495140794. Via Sierra Leone, 25

– Villa Pascià – . Info e prenotazioni: 3495140794. Via Sierra Leone, 25 Olbia – TiuGhì – Tamara Quartet live. Per info e prenotazioni : 349 4450342.

Via Imperia, 11

Sabato, 14 agosto 2021:

ore 12,00 Olbia – Aeroporto Costa Smeralda – TIME IN JAZZ 2021: Francesco Diodati . Info: www.timeinjazz.it

– Aeroporto Costa Smeralda – . Info: www.timeinjazz.it ore 21,00 – Porto Rotondo – Magic on the Beach – Smaila’s Magic Live Show . Info e prenotazioni: 337607875. Spiaggia Ira

– Magic on the Beach – . Info e prenotazioni: 337607875. Spiaggia Ira ore 21.00 – Porto Rotondo – Country Club – Max Giusti live . Info e prenotazioni: 345 0464052. Via Ostro, 11

– Country Club – . Info e prenotazioni: 345 0464052. Via Ostro, 11 ore 21,00 – Olbia – Bart Cafè – Soulflow Ale & Ale Live . Via Umbria, 32.

– Bart Cafè – . Via Umbria, 32. Olbia – TiuGhì – Zamu Magic Show. Per info e prenotazioni : 349 4450342. Via Imperia, 11

Domenica, 15 agosto 2021 – Ferragosto :

ore 23,00 – Porto Rotondo – Country Club – Rich Bitch Hip Hop e Reggaeton con Fabrizio H . Info e prenotazioni: 345 0464052. Via Ostro, 11

– Country Club . Info e prenotazioni: 345 0464052. Via Ostro, 11 ore 20,00 – Porto Rotondo – The Local – The Secret Garden . Info e prenotazioni: olbpr_fo@hilton.com – 07893000. Via Monte Ladu, 36

– The Local – . Info e prenotazioni: olbpr_fo@hilton.com – 07893000. Via Monte Ladu, 36 Olbia – TiuGhì – Francesco Piu live . Per info e prenotazioni : 349 4450342. Via Imperia, 11

– TiuGhì – . Per info e prenotazioni : 349 4450342. Via Imperia, 11 Olbia – Villa Pascià – Ferragosto con Datura. Info e prenotazioni: 3495140794. Via Sierra Leone, 25

Lunedì, 16 agosto 2021:

ore 21,00 – Porto Rotondo – Teatro Ceroli – Cinema sotto le stelle: “Fino all’ultimo indizio”. Info e prenotazioni: 0789 28773. Via Porto Rotondo , 39

Martedì, 17 agosto 2021:

ore 21,00 – Porto Rotondo – Teatro Ceroli – Cinema sotto le stelle: “Jungle Cruise” . Info e prenotazioni: 0789 28773. Via Porto Rotondo , 39

– . Info e prenotazioni: 0789 28773. Via , 39 ore 21,00 – Porto Rotondo – Magic on the Beach – Smaila’s Magic Live Show. Info e prenotazioni: 337607875. Spiaggia Ira

Dal 17 al 20 agosto 2021:

Olbia – Mirtò: Festival intern azionale del mirto (in aggiornamento) – ANNULLATO

‼️⚠️⚠️A causa di problemi tecnici/ organizzativi il Festival è stato annullato⚠️⚠️‼️ Pubblicato da Mirtò Sardegna su Martedì 17 agosto 2021

Mercoledì, 18 agosto 2021:

ore 22,00 – Porto Rotondo – Teatro Ceroli – Evento Mooda – Wednesday Night Experience. Info: 3274218831 Via Porto Rotondo , 39

Dal 20 al 22 agosto 2021 (spostato a fine mese):

dalle ore 18,00 – Piazza Nassiryia – Festa del gusto a Olbia – Festa internazionale dello street food e delle birre artigianali.

Un ringraziamento speciale va all’info point turistico del Comune di Olbia, che ci ha fornito tutte le informazioni.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Ufficio Informazioni Turistiche Olbia – InfoPoint ASPO in Piazza Terranova Pausania, 1 – 07026 Olbia. Orari di apertura: Lun-Ven 9:00-20:00 e Sab-Dom 09:00-13:00 / 16:00-20:00). Tel. 0039 0789 52206 / 0039 334 9809802

Hotel, B&B e ultime camere rimaste a Olbia:

Dove si trova e come arrivare a Olbia:

Copyright: foto copertina dalla pagina Facebook turismo Olbia.



