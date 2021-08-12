Castiadas, matrimoni e nozze nelle spiagge più belle del territorio: Castiadas credo che ormai la conosciate tutti, è la famosa località turistica del sud est della Sardegna, le cui favolose spiagge sono incastonate tra Villasimius e Costa Rei.

Volete qualche nome? Cala Pira, Santa Giusta e lo Scoglio di Peppino. Tutti luoghi scelti dall’amministrazione pubblica quali possibili location per un perfetto matrimonio da favola.

Dove sposarsi a Castiadas:

E allora ecco che questi tre luoghi sono già stati ufficialmente autorizzati per le cerimonie civili:

Spiaggia di Santa Giusta che corre per mille e 200 metri nella piana omonima, fino al celeberrimo “ Scoglio di Peppino ”. Un vero angolo di Paradiso e meta prediletta di “Peppino”, un vecchio pescatore che darà il nome all’enorme pietra.

che corre per mille e 200 metri nella piana omonima, fino al celeberrimo “ ”. Un vero angolo di Paradiso e meta prediletta di “Peppino”, un vecchio pescatore che darà il nome all’enorme pietra. Cala Pira , incantevole caletta di 400 metri di lunghezza dominata dall’ omonima torre spagnola, eretta nel 1639 dagli spagnoli a difesa del litorale dalle incursioni piratesche.

, incantevole caletta di 400 metri di lunghezza dominata dall’ omonima torre spagnola, eretta nel 1639 dagli spagnoli a difesa del litorale dalle incursioni piratesche. La Villa del Direttore delle Antiche Carceri, fiore all’occhiello dell’ottocentesca Colonia penale, già sede ufficiale dell’Unione dei Comuni del Sarrabus e oggi sede istituzionale del Comune di Castiadas .

Mentre altri due lo diventeranno a breve (è ancora in corso il procedimento volto al rilascio della concessone demaniale marittima da parte della Regione Sardegna):

Spiaggia di Cala Sinzias , tra le più amate dai bagnanti, segnalata più volte da Lega Ambiente per la limpidezza delle acque e contornata da una pineta profumata di gigli bianchi che abbraccia la sabbia dorata per ben 800 metri.

, tra le più amate dai bagnanti, segnalata più volte da Lega Ambiente per la limpidezza delle acque e contornata da una pineta profumata di gigli bianchi che abbraccia la sabbia dorata per ben 800 metri. Cala di Monte Turnu, un’incantevole baia riconosciuta come spiaggia più bella del 2018 dagli esperti di Skyscanner, sito web leader nel mondo delle vacanze.

D’altronde, come spiegato nel comunicato stampa dell’iniziativa:

“Castiadas” deriva dal sardo “castiài”, guardare. Proprio quello che fanno marito e moglie nel fatidico momento del “Sì”: si guardano negli occhi, incantati. Come chi ammira i paesaggi mozzafiato di Castiadas, dove la giunta comunale ha messo a disposizione per nozze e unioni civili alcune delle spiagge top del Mediterraneo.

Castiadas, si candida quindi a meta di riferimento dei romantici di tutto il mondo pe run matrimonio assolutamente indimenticabile.

Per maggiori info visitate il sito del Comune di Castiadas.

