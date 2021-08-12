Eventi Agosto 2021 a Baunei e Santa Maria Navarrese: ci trasferiamo oggi in Ogliastra per scoprire gli eventi del mese di agosto e del Ferragosto nel famoso centro turistico di Baunei e nella sua frazione marina di Santa Maria Navarrese. Quest’anno purtroppo, a causa delle restrizioni anti covid-19, non si svolgono le celebri sagre della carne di capra, ne quelle del maialetto o del cinghiale.

Anche i festeggiamenti per la Beata Vergine Assunta, che si svolgono proprio nei giorni di Ferragosto, saranno fortemente condizionati dalle restrizioni derivanti dalla pandemia.

In calendario però troviamo tanti altri appuntamenti tra musica dal vivo, presentazioni di libri, festival musicali itineranti, spettacoli teatrali, spettacoli di burattini, esposizioni dei prodotti di artigiani e hobbisti e via dicendo.

Programma Eventi Agosto 2021 a Baunei:

