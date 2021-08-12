Eventi Pula Ferragosto 2021, ecco il programma dal 12 al 15 agosto: come si passerà il ferragosto nelle principali località della Sardegna? Oggi andiamo a vedere quali eventi hanno in serbo per noi, locali e turisti, nella località turistico balneare di Pula, nel sud ovest della Sardegna.

Vi diciamo subito che al momento sono confermati i fuochi d’artificio per la sera di Ferragosto, a seguire spettacolo di musica etnica. Ma vediamo il programma completo degli eventi dei 4 giorni più importanti dell’estate a Pula, dal 12 al 15 agosto 2021.

Programma Pula Dimensione Estate Agosto 2021:

Giovedì, 12 agosto 2021:

ore 21,30 – Zona Archeologica di Nora – International NORA JAZZ Festival (XII° edizione)

– (XII° edizione) ore 22,00 – Piazza del Popolo – Zirichiltaggia, tributo a Fabrizio De Andrè

Venerdì, 13 agosto 2021:

ore 19,00 – Casa Frau, in piazza del Popolo – Artcobaleno degli angeli , laboratorio pittura

, laboratorio pittura ore 22,00 – Piazza del Popolo – Moda sotto le stelle, a cura di Capoterra 2000

Sabato, 14 agosto 2021:

ore 22,00 – Piazza del Popolo – The Rocies, spettacolo musicale bolero cubano

Domenica, 15 agosto 2021 – Ferragosto :

ore 19,00 – Spiaggia di Nora – Processione dell’Assunta e Fuochi d’artificio

– e ore 22,00 – Piazza del Popolo – Isola in Festa con Giuliano Marongiu, serata di musica etnica

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori info vi rimandiamo alla pagina Facebook del comune di Pula, che viene aggiornata quotidianamente.

Hotel, B&B, camere e case vacanza a Pula:

Dove si trova e come arrivare a Pula:

Piazza del Popolo – dove si svolgono la gran parte degli eventi – è la piazza centrale di Pula, centralissima, al centro delle vie dello shopping e con tanti locali e ristoranti che vi si affacciano, con tavolini anche all’aperto per chi non ha il Green Pass.

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: