Sagre e Green Pass, ecco i chiarimenti del governo: erano molti i dubbi circa l’utilizzo dei green pass negli eventi e nelle sagre che si dovrebbero svolgere nelle strade di città e paesi, specie d’estate, tanto che molte manifestazioni sono saltate anche per via di tali difficoltà interpretative e organizzative.

Adesso però arrivano le FAQ del Governo che spiegano nel dettaglio come funziona l’utilizzo allargato a sagre, fiere ed eventi del Green Pass. Partiamo dalle basi – quando si deve utilizzare il green pass – e poi andiamo alle regole specifiche,

Per cosa serve la Certificazione verde COVID-19?

La Certificazione verde COVID-19 era inizialmente richiesta in Italia per:

partecipare a feste per cerimonie civili e religiose,

per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture,

spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”.

Dal 6 agosto 2021 serve anche per accedere a numerosi servizi e attività:

servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso ;

; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi ;

; musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre ;

; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;

sagre e fiere, convegni e congressi ;

; centri termali, parchi tematici e di divertimento ;

; centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

concorsi pubblici.

Serve il Green Pass l’accesso alle sagre e fiere locali che si svolgono all’aperto senza precisi varchi d’ingresso?

L’accesso a sagre e fiere anche locali è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19 in base all’articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021.

Nel caso in cui tali eventi si svolgano all’aperto in spazi privi di specifici e univoci varchi di accesso, come, ad esempio, nelle piazze e vie pubbliche, gli organizzatori (pubblici o privati) si limitano a informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell’esistenza dell’obbligo della certificazione verde COVID-19 per accedere alla fiera o sagra in questione.

In caso di controlli a campione, sarà sanzionabile soltanto il soggetto privo di certificazione e non anche gli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.

Il Green Pass serve per partecipare a ogni tipo di evento che si svolge all’aperto?

L’obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 per accedere agli spettacoli aperti al pubblico, stabilito dall’articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, a seguito della modifica introdotta dall’art. 3 del decreto-legge n. 105 del 2021, si riferisce a luoghi che consentono, per la loro conformazione, di limitare l’ingresso da parte degli spettatori (sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e altri locali o spazi anche all’aperto).

L’obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 non si applica, invece, nel caso in cui gli eventi si svolgano in luoghi all’aperto privi di specifici e univoci varchi di accesso, come ad esempio in piazze, vie o parchi pubblici, a cui possono accedere anche soggetti per fini diversi da quello di assistere all’evento che non è quindi destinato ad un pubblico predefinito e contenuto in spazi dedicati in modo esclusivo all’evento stesso.

Per sagre e fiere locali vige comunque l’obbligo della certificazione verde COVID-19 (vedi sopra).

