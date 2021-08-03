Volotea, un anno di Megavolotea a soli 19,99 euro, se aderisci entro domani: nuova offerta per viaggiare con Megavolotea, il club dei “frequent flyer” della compagnia aerea low cost spagnola Volotea, che in Sardegna vola su tutti e tre gli aeroporti isolani (trovate qui le offerte per Cagliari, Olbia e Alghero).

Bene, solo per le giornate di oggi e domani infatti si può diventare membri di Megavolotea a soli 19,99 euro invece di 49,99.

Cosa offre Megavolotea?

Megavolotea, sin dal primo anno offre fino a 10 euro di sconto sui voli, fino al 25% di sconto sui posti a sedere, fino al 15% di sconto sulle valigie, vantaggi fino a 4 accompagnatori. Si tratta di vantaggi che possono essere utilizzati illimitatamente per tutto l’anno. In più 20 euro di credito omaggio per il tuo compleanno e offerte esclusive ogni mese. I vantaggi inoltre aumentano dal secondo anno.

Questa offerta, come detto, è valida fino al 4 agosto 2021 (incluso).

Per maggiori info e adesioni:

Per ulteriori informazioni su servizi, commissioni e condizioni extra andate su Volotea.com.

