Cherebuffare a Cheremule, ecco il programma di sabato 18 giugno 2022!
Cherebuffare a Cheremule, ecco il programma di sabato 18 giugno 2022: torna anche quest’anno la festa della birra artigianale di Cheremule, che con un bel gioco di parole si chiama “Cherebuffare” e si svolgerà nella serata di sabato 18 giugno 2022, nel contesto degli eventi per la festa di Sant’Antonio 2022 .
Cheremule è un piccolo borgo del Meilogu, in provincia di Sassari, al quale si accede facilmente dalla SS131. In programma c’è l’apertura dei fusti delle birre artigianali di 4 birrifici sardi, ma anche musica, cibo, giochi e tanto divertimento. Si inizia alle ore 18,00 presso la zona della pineta, quindi all’aperto.
Programma Cherebuffare 2022:
Sabato, 18 giugno 2022:
- ore 18,00 – Apertura fusti e cucine, partecipano i birrifici:
- Birrificio Isola
- Birrificio ‘Nora
- Birrificio Zemyna
- Birrificio Agricolo ReForte
Musica con i Marlo.
Programma Civile Festa di Sant’Antonio 2022 a Cheremule:
Sabato 11 giugno 2022:
- dalle ore 10:00 – “Campetto comunale” di Cheremule – Carabina ad Aria Compressa
- dalle ore 20:00 – “Campetto comunale” di Cheremule – Torneo di Calcio a 5 “Tutto in una Notte”
Domenica, 12 giugno 2022:
- dalle ore 17:00 – “Campetto comunale” di Cheremule – Animazione per bambini:
- GLE: Grandi Giochi in Legno
- Trucca bimbi, baby dance ed un ospite speciale
Lunedì, 13 giugno 2022:
- ore 17:30 – Parrocchia di San Gabriele, Cheremule – Santa Messa
- ore 18:30 – Vie del centro – Processione con i gruppi Folk di Uri e Pozzomaggiore
- ore 22:00 – Musica dal vivo con i Sintonia
Sabato, 18 giugno 2022:
- dalle ore 18:00 – Zona Pineta, Cheremule – Cherebuffare
Dove si trova Cheremule e come raggiungerlo:
Cheremule si trova vicino a Torralba, Borutta e Thiesi, a due passi dalla SS131 e non lontano dalla Reggia Nuragica di Santu Antine. Se venite dalla SS131, date un’occhiata anche alle postazioni autovelox in Sardegna.
