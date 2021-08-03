Cherebuffare a Cheremule, ecco il programma di sabato 18 giugno 2022!

Daniele Puddu 3 Agosto 2021
Cherebuffare 2022 a Cheremule, date, manifesto e programma

Cherebuffare a Cheremule, ecco il programma di sabato 18 giugno 2022: torna anche quest’anno la festa della birra artigianale di Cheremule, che con un bel gioco di parole si chiama “Cherebuffare” e si svolgerà nella serata di sabato 18 giugno 2022, nel contesto degli eventi per la festa di Sant’Antonio 2022 .

Cheremule è un piccolo borgo del Meilogu, in provincia di Sassari, al quale si accede facilmente dalla SS131. In programma c’è l’apertura dei fusti delle birre artigianali di 4 birrifici sardi, ma anche musica, cibo, giochi e tanto divertimento. Si inizia alle ore 18,00 presso la zona della pineta, quindi all’aperto.

Programma Cherebuffare 2022:

Sabato, 18 giugno 2022:

  • ore 18,00 – Apertura fusti e cucine, partecipano i birrifici:
    • Birrificio Isola
    • Birrificio ‘Nora
    • Birrificio Zemyna
    • Birrificio Agricolo ReForte

Musica con i Marlo.

Programma Civile Festa di Sant’Antonio 2022 a Cheremule:

Sabato 11 giugno 2022:

  • dalle ore 10:00 – “Campetto comunale” di Cheremule – Carabina ad Aria Compressa
  • dalle ore 20:00 – “Campetto comunale” di Cheremule – Torneo di Calcio a 5 “Tutto in una Notte”

Domenica, 12 giugno 2022:

  • dalle ore 17:00 – “Campetto comunale” di Cheremule – Animazione per bambini:
    • GLE: Grandi Giochi in Legno
    • Trucca bimbi, baby dance ed un ospite speciale

Lunedì, 13 giugno 2022:

  • ore 17:30 – Parrocchia di San Gabriele, Cheremule – Santa Messa
  • ore 18:30 – Vie del centro – Processione con i gruppi Folk di Uri e Pozzomaggiore
  • ore 22:00 – Musica dal vivo con i Sintonia

Sabato, 18 giugno 2022:

  • dalle ore 18:00 – Zona Pineta, Cheremule – Cherebuffare

Per maggiori info e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli vi consiglio di seguire il profilo Facebook del comitato organizzatore.

Dove si trova Cheremule e come raggiungerlo:

Cheremule si trova vicino a Torralba, Borutta e Thiesi, a due passi dalla SS131 e non lontano dalla Reggia Nuragica di Santu Antine. Se venite dalla SS131, date un’occhiata anche alle postazioni autovelox in Sardegna.

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: