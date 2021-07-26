Forza Montiferru, Forza Planargia, Forza Sardegna: oggi non ho molta voglia di scrivere, sono rimasto ancora una volta sgomento di fronte alla catastrofe portata dal fuoco che ha incenerito il Montiferru, ma anche Planargia, e le tante altre località della Sardegna anche questa estate colpite dalle fiamme. Ogni anno è la stessa storia, interi lembi di Sardegna vengono selvaggiamente investiti dal fuoco, roghi talvolta così grossi da annichilire tutto.

Eppure quei territori ogni volta si rialzano, le popolazioni si asciugano gli occhi, si rimboccano le maniche e ripartono. E’ questa la grande forza della Sardegna.

Ci sarà tempo per investigare le cause, non solo com’è partito l’incendio, ma anche su quali tecniche adoperare in futuro per evitare che il fuoco percorra tanto terreno, sempre che sia possibile. Stavolta c’erano almeno 7500 persone a combattere a terra e decine di mezzi aerei, eppure non è bastato. D’altronde quello del fuoco è un problema atavico in Sardegna, tanto che un intero capitolo gli fu dedicato persino dalla famosissima “Carta de logu“.

Oggi sono arrivati altri 4 Canadair, due dalla Francia e due dalla Grecia, che aiuteranno a domare e spegnere gli incendi in corso da 60 ore e a bonificare il territorio.

In questo articolo voglio solo esprimere vicinanza alle popolazioni colpite, a chi ha perso le greggi, a chi ha perso le vigne e le messi, a chi ha perso i magazzini, a chi ha perso tutto il lavoro di una vita, a chi viveva in un paradiso verde e adesso ogni volta che aprirà la finestra vedrà a lungo un deserto nero.

Voglio anche esprimere un caloroso ringraziamento a chi ha combattuto in prima linea, rischiando la propria vita per cercare di arrestare l’inferno rosso. Chiudo con il messaggio pubblicato sulla pagina Facebook della pro loco di Santu Lussurgiu, una delle aree più colpite. Un messaggio che è assieme osservazione incredula e sgomenta di ciò che è successo, ma anche di forza, tenacia e speranza.

