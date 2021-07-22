Green pass, ecco per cosa tutto servirà dal 6 agosto 2021, a chi ha più di 12 anni: si è appena conclusa la conferenza stampa del presidente del consiglio Mario Draghi con il ministro della salute Speranza, durante la quale sono stati presentati i contenuti del nuovo decreto legge appena firmato per combattere la pandemia di Covid-19. Draghi ha esordito spiegando come la campagna vaccinale abbia permesso all’economia di riprendersi, ma anche come l’arrivo della variante Delta potrebbe frenare la ripresa in atto.

Per questo motivo sono state prese delle decisioni che, a parere del Governo, permetteranno di ostacolare la diffusione della variante delta nel Paese. Il cambio dei parametri e l’utilizzo del green pass su base estensiva sono infatti le condizioni che permettono alle regioni di rimanere bianche e, nel contempo, di tenere aperte le attività economiche.

Di conseguenza è arrivato l’invito a tutti gli italiani a vaccinarsi. Nel contempo è stato anche prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza.

Cambio dei criteri per il passaggio di zona:

Vi abbiamo già spiegato nel dettaglio i nuovi criteri necessari per il passaggio di zona, quindi, ricordando che al momento tutta Italia è zona bianca, ricordiamo che il nuovo parametro di riferimento è diventato il tasso di ospedalizzazione:

Si passa in zona gialla con il superamento delle soglie del 10% per le terapie intensive e contemporaneamente del 15% per i ricoveri negli altri reparti ospedalieri;

con il superamento delle soglie del e contemporaneamente del negli altri reparti ospedalieri; Si passa in zona arancione con il tasso delle terapie intensive al 20% e contemporaneamente quello delle aree mediche al 30% ;

con il tasso delle e contemporaneamente quello delle ; Si passa in zona rossa con le terapie intensive al 30% e contemporaneamente le aree mediche al 40%.

Green Pass:

Già oltre 40 milioni di certificazioni verdi scaricate dagli italiani a stamane, per cui si tratta di un sistema già diventato d’uso comune tra gli italiani. Il suo utilizzo adesso sarà di molto allargato, in conferenza stampa si sono dimenticati di dire da quando, anche se da notizia di stampa si partirà dal prossimo 5 agosto 2021.

Il green pass quindi – che già veniva utilizzato per i matrimoni e le viste alle RSA – sarà necessario anche per: servizi di ristorazione per il consumo al tavolo al chiuso, gli spettacoli aperti al pubblico, gli eventi e le competizioni sportive, i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, le piscine, le palestre e i centri benessere, le fiere, le sagre, i convegni e i congressi, i centri termali, i parchi tematici e di divertimento, i centri culturali, sociali e ricreativi, le attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò e le procedure concorsuali.

Per avere il Green pass basta una sola dose di vaccino o il tampone negativo.

Gli esentati dal Green Pass:

Under 12 per cui non esiste ancora un vaccino autorizzato;

Chi non può vaccinarsi per motivi di salute sulla base di idonea certificazione medica.

Per ulteriori dettagli aspettiamo di leggere il documento che verrà a breve pubblicato in Gazzetta Ufficiale.