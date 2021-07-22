Cambiano i parametri la Sardegna rimane in zona bianca: dalla cabina di regia riunitasi nel pomeriggio di oggi arriva l’ufficialità del cambio dei parametri per entrare nelle zone bianche, gialle, arancioni e rossie

I nuovi parametri:

Non è più sufficiente la sola incidenza dei casi (ferma a 50 casi ogni 100 mila abitanti la settimana per passare da zona bianca a gialla), ma conta anche la pressione sugli ospedali, o meglio il tasso di ospedalizzazione, che diventa il parametro principale:

Si passa in zona gialla con il superamento delle soglie del 10% per le terapie intensive e contemporaneamente del 15% per i ricoveri negli altri reparti ospedalieri;

con il superamento delle soglie del e contemporaneamente del negli altri reparti ospedalieri; Si passa in zona arancione con il tasso delle terapie intensive al 20% e contemporaneamente quello delle aree mediche al 30% ;

con il tasso delle e contemporaneamente quello delle ; Si passa in zona rossa con le terapie intensive al 30% e contemporaneamente le aree mediche al 40%.

La situazione in Sardegna:

Grazie a queste modifiche la Sardegna resta in zona bianca, dove – secondo i dati della Fondazione Gimbe – l’incidenza dei positivi si attesta a 125 per 100mila abitanti, con un incremento del 212,5% dei casi rispetto alla settimana precedente.

A dimostrazione però di come la campagna vaccinale stia ben funzionando, le ospedalizzazioni sono ben sotto la soglia per entrare in area gialla: siamo all’1% per le terapie intensive e al 4% per i posti letto occupati da pazienti Covid-19 in area medica.

Il Green Pass:

Quanto al “green pass“, il suo “uso allargato” entrerà in vigore dal 5 agosto 2021, ma aspettiamo di leggere il provvedimento del Governo prima di scrivere un apposito articolo.