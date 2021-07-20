Bevi la Sardegna la Tua Birra a Cagliari, ecco il programma completo del 23, 24 e 25 luglio 2021!

Bevi la Sardegna la Tua Birra a Cagliari, il 23, 24 e 25 luglio 2021: altro interessante evento nell’estate cagliaritana, stavolta l’appuntamento è per il 23, 24 e 25 luglio 2021 con “Bevi la Sardegna la Tua Birra” presso la ex arena grandi eventi di Sant’Elia.

In programma una tre giorni all’insegna di spettacoli, cabaret, concerti, Dj set e soprattutto tanta birra artigianale, oltre alla paninoteca “La Favorita“, allo stand di patatine fritte “Ajo chips” e una quarantina di stand ed espositori.

Programma spettacoli e orari apertura fusti:

Si cominciare dalle ore 18,00 con l’apertura dei fusti di birra e delle cucine, gli spettacoli si svolgeranno durante la serata:

Venerdì, 23 luglio 2021 – Cabaret con il duo comico Cossu e Zara

2021 – Cabaret con il duo comico Sabato, 24 luglio 2021 – Musica , con Sa Razza

2021 – , con Domenica, 25 luglio 2021 – DJ set con musica 80/90, reggaeton & disco music

Birre e street food:

Ecco i marchi che partecipano:

Bevi la Sardegna a Cagliari, ecco i birrifici artigianali e le postazioni street food presenti

Per maggiori info e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali aggiornamenti, vi rimandiamo alla pagina Facebook dell’evento, dalle quali abbiamo attinto tutte le notizie e le immagini che vedete.

Dove si trova l’arena grandi eventi e come raggiungerla:

