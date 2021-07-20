Bevi la Sardegna la Tua Birra a Cagliari, ecco il programma completo del 23, 24 e 25 luglio 2021!
Bevi la Sardegna la Tua Birra a Cagliari, il 23, 24 e 25 luglio 2021: altro interessante evento nell’estate cagliaritana, stavolta l’appuntamento è per il 23, 24 e 25 luglio 2021 con “Bevi la Sardegna la Tua Birra” presso la ex arena grandi eventi di Sant’Elia.
In programma una tre giorni all’insegna di spettacoli, cabaret, concerti, Dj set e soprattutto tanta birra artigianale, oltre alla paninoteca “La Favorita“, allo stand di patatine fritte “Ajo chips” e una quarantina di stand ed espositori.
Programma spettacoli e orari apertura fusti:
Si cominciare dalle ore 18,00 con l’apertura dei fusti di birra e delle cucine, gli spettacoli si svolgeranno durante la serata:
- Venerdì, 23 luglio 2021 – Cabaret con il duo comico Cossu e Zara
- Sabato, 24 luglio 2021 – Musica, con Sa Razza
- Domenica, 25 luglio 2021 – DJ set con musica 80/90, reggaeton & disco music
Birre e street food:
Ecco i marchi che partecipano:
Per maggiori info e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli ed eventuali aggiornamenti, vi rimandiamo alla pagina Facebook dell’evento, dalle quali abbiamo attinto tutte le notizie e le immagini che vedete.
Dove si trova l’arena grandi eventi e come raggiungerla:
Eventi simili a Cagliari e nei dintorni:
Ecco altri eventi simili a Cagliari e dintorni questo weekend, che sarà ricchissimo di appuntamenti:
- Vini Sotto Le Stelle 2021 a Cagliari, ecco il programma completo del 23 e 24 luglio 2021
- Festa del Gusto a Su Loi (Capoterra) si svolgerà il 22, 23, 24 e 25 luglio 2021
- Cin Cin Cannonau a Pula, ecco il programma completo dal 18 al 27 luglio 2021
RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso:
- Metti mi piace alla nostra Pagina Facebook –> Eventi e Sagre in Sardegna su Facebook
- Iscriviti al nostro Canale Telegram –> Eventi e Sagre in Sardegna su Telegram
- Iscriviti al nostro Canale Whatsapp –> Eventi e Sagre in Sardegna su Whatsapp